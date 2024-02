Były reprezentant Polski wrócił na boisko, choć skończył karierę. "Najlepszy w lidze"

Kiedyś Waldemar Sobota był gwiazdą ekstraklasy, gdzie w 2013 roku wygrywał mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław. Ponadto zanotował 18 występów w reprezentacji Polski, a za granicą reprezentował barwy Club Brugge i FC St. Pauli. Karierę zakończył w 2022 roku, ale wciąż pozostaje aktywnym sportowcem. Teraz jego dyscypliną jest futsal.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Waldemar Sobota zmienił dyscyplinę. Teraz jest najlepszym Polakiem w ekstraklasie futsalu

Po zakończeniu kariery piłkarskiej na trawie Sobota postanowił przenieść się do hali. 36-latek jest zawodnikiem Dreman Opole Komprachcice, który występuje w futsalowej ekstraklasie i w sezonie 2023/24 zajmuje w niej czwartą lokatę po 20 meczach.

Ponadto Sobota jest zdecydowanie najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu - ma na koncie 16. bramek, co plasuje go na szóstym miejscu całej lidze. To również najlepszy wynik ze wszystkich Polaków w całej ekstraklasie. Mateusz Kostecki z Red Dragons Pniewy ma i jedną bramkę mniej od dawnego mistrza Polski ze Śląskiem Wrocław.

Dobre występy Soboty stawiają pytanie, czy nie zasługuje on na miejsce w futsalowej reprezentacji Polski. Sam zainteresowany nie jest jednak pewny, czy mógłby w niej grać. - Nie wiem, czy to w ogóle realne. I szczerze mówiąc, wiele tym tematem się nie zajmuje, bo sam nie wiem na tę chwilę, ile jeszcze zostanę przy futsalu, dlatego też do tematu reprezentacji podchodzę na spokojnie - przyznał zawodnik cytowany przez WP SportoweFakty.

Nie oznacza to jednak, że 36-latek nie jest chętny, a grę z orzełkiem na piersi. - Robię swoją robotę i to, co do mnie należy. Jednak niewątpliwie powołanie do reprezentacji futsalu byłoby klamrą spinającą całą moją karierę związaną z piłką - dodał Sobota, który sam przyznaje, że chciał zrobić karierę w futsalu. Być może doczeka się również gry w kadrze, którą prowadzi trener Błażej Korczyński.