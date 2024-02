Napoli już raz potraktowało Zielińskiego w skandaliczny sposób, ale to dopiero początek

Po 33 latach SSC Napoli zdobyło w ubiegłym sezonie tytuł mistrza Włoch. Jednym z głównych bohaterów tego sukcesu był Piotr Zieliński, który od 2016 roku wyrobił sobie znaczącą pozycję w klubie. Wszystko wskazuje jednak na to, że piłkarz niebawem opuści Neapol i przeniesie się do Mediolanu, aby podpisać kontrakt z Interem. Jego obecny pracodawca chce go za to ukarać, ponieważ najprawdopodobniej opuści drużynę za darmo.

Fatalne informacje dla Piotra Zielińskiego. Włosi zapowiadają kolejną decyzję ws. Polaka

"La Repubblica" przekazała w czwartek, że SSC Napoli skorzystało z możliwości dokonania zmiany w kadrze drużyny na zbliżającą się fazę pucharową Ligi Mistrzów. Tym samym władze klubu podjęły decyzję o wykreśleniu Zielińskiego z rozgrywek. "Czytałem, że ktoś myśli, że Zieliński może czuć jakąś złośliwość, otóż nie! Piotr to wspaniały człowiek i topowy zawodnik. Wybory zostały dokonane, ponieważ on odchodzi i musimy patrzeć w przyszłość" - powiedział Aurelio De Laurentiis na sobotniej konferencji prasowej.

To jednak nie koniec fatalnych informacji dla naszego piłkarza. "Nie trzeba wiele, aby zmienić scenariusz. Zieliński dokonał tego w kilka miesięcy. Latem odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale do przedłużenia oferty z SSC Napoli również nie doszło. Relacje menadżera piłkarza z De Laurentiisem pogorszyły się do tego stopnia, że rozmowy nt. przedłużenia umowy zostały zerwane w grudniu. Napoli się spóźniło, ponieważ Zieliński zdecydował się pozostać w Serie A, za to w innych barwach" - pisze "La Repubblica", cytowana przez CalcioNapoli24.

Włoski dziennik przewiduje, że 29-latka czekają teraz dużo większe konsekwencje, niż tylko wykluczenie z Ligi Mistrzów. "Zieliński postawił przed sobą zamknięte drzwi pachnące nieprzedłużeniem kontraktu. Taki piłkarz, jak on, nie zostałby wykluczony z gry bez powodu. Trudno będzie zobaczyć go teraz na boisku. Poza meczem z Lazio, w którym sytuacja była nadzwyczajna, jego minuty na murawie znacząco zmalały. Istnieje jednak ryzyko, że może być jeszcze gorzej" - przekazano.

Musimy teraz oczekiwać kolejnych informacji, natomiast biorąc pod uwagę ostatnie słowa dziennikarza Antonio Giordano z "Corriere dello Sport", jeśli Zieliński faktycznie zostanie odsunięty od zespołu, może to wywołać potężną burzę we Włoszech. - Lista Napoli w Lidze Mistrzów bez Polaka i jego wykluczenie jest kompletną hańbą. Tym bardziej jeśli weźmiemy przez uwagę fakt, że Zieliński jest największym talentem w tym zespole, obok Chwiczy Kwaracchelii. To wielki akt samozagłady - podsumował.

SSC Napoli rozegra kolejne starcie już w niedzielę 4 lutego z Hellasem Werona. Po 21 kolejkach Serie A zajmuje dopiero dziewiątą lokatę w tabeli z dorobkiem 32 punktów.