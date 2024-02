Hazard szczery jak nigdy. Powiedział, jak to z nim było. To aż niewiarygodne

Jeszcze kilka lat temu Eden Hazard był uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata. W barwach Chelsea w sezonie 2018/19 strzelił w Premier League 16 goli i miał aż 15 asyst. Grał po prostu wyśmienicie. Florentino Perez uznał, że to właśnie Belg będzie godnym następcą Cristiano Ronaldo, który rok wcześniej czmychnął do Juventusu. Prezes Realu zainwestował w ofensywnego skrzydłowego 115 milionów euro, ale były to pieniądze niemal wyrzucone w błoto.

W pierwszym sezonie w Madrycie rozegrał tylko 16 meczów, a rozgrywki La Liga skończył z jednym golem i sześcioma asystami. Paradoksalnie, był to jego najlepszy sezon w Hiszpanii. W kolejnych latach grał jeszcze gorzej. Nie dość, że prześladowały go urazy, to jeszcze irytował kibiców brakiem profesjonalizmu.

Hazard wspomina karierę. Chwila szczerości

Niemal co roku było to samo. Hazard wracał z urlopu, a hiszpańskie media prześcigały się w zgadywankach, o ile kilogramów cięższy wrócił z wakacji. To żadna tajemnica, że ofensywny skrzydłowy ma słabość do fast-foodów. W wieku 32 lat zakończył karierę, a teraz w wywiadzie "L'Equipe" opowiedział, o swoich różnych nawykach.

- W Chelsea rozegrałem jeden z najlepszych sezonów w karierze i przed transferem do Realu pomyślałem, że być może to będą moje ostatnie prawdziwe wakacje. No i popuściłem sobie tamtych wakacji, tak jak... w każdych kolejnych. W Anglii przez siedem lat, graliśmy non stop, bez przerw w święta, więc kiedy nagle miałem trzy, cztery tygodni wakacji... "Dajcie mi spokój", grill, różowe wino, wszystko - wspomina Hazard.

- Mówią, że jestem leniem, ale przecież byłem profesjonalnym piłkarzem przez 16 lat, więc ciągle żyłem treningami, meczami, okresami przygotowawczymi. Ale ok, to prawda, że czasami przychodziłem niewyspany na treningu i nie czułem się na siłach. Nie miałem nawet ochoty trenować. A jak tak było, to nie ukrywałem tego. Nie podawajcie mi piłki, mówiłem. "Będę się poruszał tylko w jednym metrze kwadratowym". Godzinne zajęcia taktyki? "Eh, a mogę pójść do fizjoterapeuty?" - uśmiechnął się Belg.