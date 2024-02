Nie żyje Grzegorz Ibron. Pożegnał go sam Zbigniew Boniek. "Wielka strata"

Grzegorz Ibron urodził się w Lesznie w marcu 1955 roku. Karierę piłkarską rozpoczynał w młodzieżowych zespołach Zawiszy Bydgoszcz, w których grał m.in. ze Zbigniewem Bońkiem. Niedługo później został wypożyczony najpierw do Goplanii Inowrocław, a następnie Chojniczanki. Po definitywnym rozstaniu z Zawiszą trafił do Budowlanego Klubu Sportowego, a potem do bydgoskiego Chemika, w którym spędził łącznie ponad 30 lat. Po przejściu na emeryturę pełnił jeszcze funkcję trenera, kierownika oraz dyrektora klubu.

Nie żyje Grzegorz Ibron. Zmarł były kolega klubowy Zbigniewa Bońka

Portal WP SportoweFakty podał, że w nocy z piątku na sobotę 3 lutego Ibron zmarł w wieku 68 lat. Informacje zdążył potwierdzić również były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

"Dostałem wiadomość, że zmarł Grzegorz Ibron, dobry kolega z bydgoskiej piłkarskiej młodości. Dobry pomocnik, dobry człowiek. R.I.P Grzegorz. PS Kondolencje dla rodziny" - napisał na Twitterze.

Były klub Ibrona Chemik Bydgoszcz też zamieścił wymowny post w mediach. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację, że dziś w nocy w wieku 68 lat zmarł Grzegorz Ibron - wieloletni piłkarz, trener grup młodzieżowych i seniorów, kierownik drużyny oraz dyrektor klubu. Był związany z Chemikiem przez ponad 30 lat. Składając wyrazy współczucia, łączymy się w bólu z bliskimi zmarłego" - przekazano.

Bardzo szybko pod tym wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy zdruzgotanych fanów. "Ukształtował charakter wielu młodym chłopakom w Chemiku, takich ludzi się nie zapomina. Wyrazy współczucia dla bliskich", "spoczywaj w pokoju trenerze", "wielka strata" - czytamy.

Seniorski zespół Chemika Bydgoszcz występuje na co dzień w IV lidze kujawsko-pomorskiej. Po 17 meczach zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 39 pkt, tracąc dziewięć punktów do liderującej Wdy Świecie. Rundę wiosenną rozpocznie za pięć tygodni starciem z Pomorzaninem Toruń.