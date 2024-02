Pio! Pio! Pio! Piątek znów to zrobił! I to dwa razy [WIDEO]

Pio! Pio! Pio! Krzysztof Piątek znowu imponuje skutecznością! 28-letni napastnik Basaksehiru znowu trafił do siatki. Dla byłego napastnika Milanu to już jedenaste trafienie w tym sezonie ligi tureckiej. Piątek wysyła jasny sygnał do selekcjonera Michała Probierza.

Twitter