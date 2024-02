Polskie piłkarki podbiły TikToka. Ten filmik ma 5 mln wyświetleń. A teraz hit

"Klub inny niż wszystkie" - tak AP ORLEN Gdańsk przedstawia się w mediach społecznościowych. AP ORLEN Gdańsk jest największą żeńską akademią piłkarską na Pomorzu. W jej skład wchodzi siedem drużyn, w tym pierwszy zespół, który występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej kobiet w Polsce. Zespół z Pomorza może poszczycić się tym, że jako jedyny w pełni kobiecy klub posiada Złotą Gwiazdkę przyznaną przez PZPN. Na tym jednak sukcesy piłkarek z Gdańska się nie kończą.

W zeszłym roku seniorska drużyna prowadzona przez szkoleniowca Tomasza Borkowskiego przeszła do historii. W czerwcu ubiegłego roku po raz pierwszy dotarła do finału Pucharu Polski, w którym zmierzyła się z UKS-em SMS Łódź. To spotkanie było słodko-gorzkie dla podopiecznych Borkowskiego, bowiem w decydującym starciu musiały uznać wyższość swoich rywalek (0:5). Porażka ta nie podłamała piłkarek, które w tym sezonie prezentują bardzo wysoką formę w meczach Ekstraligi. Aktualnie zajmują trzecie miejsce i mają dziewięć punktów straty do liderującej Pogoni Szczecin.

Piłkarki z Gdańska podbijają sieć. Są lepsze od Legii Warszawa i Lecha Poznań

Jest jednak jedna rzecz, która wyróżnia AP ORLEN Gdańsk spośród innych drużyn piłkarskich - popularność na TikToku. TikTok to jedna z najpopularniejszych obecnie aplikacji społecznościowych na świecie. Pozwala na nagranie krótkich materiałów wideo. Każdy ma w niej możliwość obrobienia i zmontowania wideo w zaskakujący sposób.

W październiku zeszłego roku oficjalny profil piłkarek z Gdańska na TikToku opublikował film, który do dzisiaj bije rekordy popularności. Nawet najlepiej wyświetlane filmy Lecha Poznań czy Legii Warszawa nie mogą się w nim równać. Mowa o filmie, w którym udział wzięły cztery zawodniczki, ale prawdziwe show zrobiła tylko jedna z nich poprzez swój taniec. Na ten moment film ma ponad 5 milionów wyświetleń i jest chętnie komentowany przez internautów.

Współpraca AP ORLEN Gdańsk z TikTokiem

Co ciekawe, 1 lutego AP ORLEN Gdańsk za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił współpracę z TikTokiem.

- Jako klub piłkarski dostrzegamy, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywają nowe media. Jednym z naszych najważniejszych celów jest dotarcie do możliwie jak największej liczby odbiorców, których zainteresuje piłka nożna w wydaniu kobiecym i którzy, taką mam nadzieję, coraz liczniej zaczną przychodzić na nasze mecze. Chcemy także zainspirować rodziców, by przyprowadzali córki na treningi piłkarskie w naszej akademii. TikTok to aplikacja generująca olbrzymie zasięgi, o czym przekonaliśmy się niedawno, kiedy jedno z naszych video, w których występowały zawodniczki zespołu seniorek AP ORLEN, obejrzano 4,5 miliona razy. Dlatego, kiedy tylko pojawiła się możliwość nawiązania współpracy z TikTokiem, bez wahania podjęliśmy rozmowy i z chęcią nawiązaliśmy współpracę, która zaowocowała pozyskaniem dużego partnera medialnego dla naszego klubu - powiedział Tomasz Bocheński, prezes AP ORLEN Gdańsk, cytowany przez aplg.sportbm.com.

Tym samym AP ORLEN Gdańsk stał się pierwszym sportowym podmiotem w Polsce, który współpracuje z amerykańskim gigantem.