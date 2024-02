Smutny los gwiazdora. Niedawno kosztował miliony. Teraz znalazł klub na końcu świata

Jesse Lingard był jedną z wielkich nadziei Manchesteru United. Najpierw grał w młodzieżowych drużynach, a w 2014 roku otrzymał szansę w pierwszym zespole, gdzie radził sobie dość dobrze. Łącznie rozegrał 232 mecze, zdobywając 35 bramek i 21 asyst. W międzyczasie zanotował też kilka wypożyczeń, m.in. do West Hamu United czy Derby. Na przełomie 2018 i 2019 roku niemiecki portal Transfermarkt wyceniał go na 40 mln euro. W lipcu 2022 roku opuścił definitywnie Old Trafford za 18 mln euro na rzecz Nottingham Forrest, ale tam rozegrał zaledwie jeden sezon i stał się bezrobotny. Ten stan trwa już od ośmiu miesięcy, ale wkrótce może dojść do wyczekiwanego przełomu. Anglik rozważa bowiem dość szalony kierunek.

Zaskakujący transfer Lingarda. Może zmienić kontynent. Korea Południowa nowym celem

Jak donosi Sky Sports, Lingardowi oferty złożyło kilka klubów z Turcji. Finalnie jednak żadnej nie przyjął. Łączono go też z przeprowadzką do Evertonu. Sam przez pewien czas trenował z saudyjskim Al-Ettifaq. I to właśnie tam chciał kontynuować karierę, ale nie wywalczył kontraktu. Zaoferował się też FC Barcelonie, choć nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.

Jak donoszą dziennikarze, Lingard w końcu stracił cierpliwość i zwolnił dotychczasowych agentów, a zarazem członków rodziny, a następnie wziął sprawy we własne ręce. I jak się okazuje, już na dniach może dopiąć swego.

Anglik najprawdopodobniej trafi do FC Seoul, a więc południowokoreańskiej ekipy. Miało już dojść do ustnego porozumienia w sprawie kontraktu. Ten ma obowiązywać przez dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W nadchodzących dniach piłkarz ma udać się do Azji, by sfinalizować transfer.

Lingard wypisuje się z europejskiego futbolu

FC Seoul to sześciokrotny mistrz K League 1, a także dwukrotny finalista Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Mimo wszystko przejście Lingarda do tej słabej ligi, budzi spore zdziwienie. To może na dobre wyeliminować go z wielkiego futbolu. Wydaje się, że skrzydłowy zamierza kontynuować karierę w spokoju.

W przeszłości Lingard reprezentował barwy narodowe. Rozegrał 32 mecze, zdobywając sześć goli. Był obecny m.in. na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku, gdzie Anglia zajęła czwartą lokatę, ulegając w decydującym starciu 0:2 Belgii.