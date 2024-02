Przez ostatnie miesiące trwają spekulacje na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Niewątpliwie wszystko wskazuje na to, że lada moment piłkarz opuści SSC Napoli i przeniesie się do Interu. Wciąż nie ma jednak potwierdzenia, a czasu pozostaje coraz mniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

SSC Napoli opublikowało w piątek listę piłkarzy zgłoszonych zarówno do rozgrywek Serie A, jak i Ligi Mistrzów. Niespodziewanie na drugiej z nich nie znalazło się nazwisko reprezentanta Polski. Tym samym wiadomo już, że Zieliński na pewno opuści choćby najbliższe spotkanie z FC Barceloną.

Koźmiński reaguje na zdarzenia wokół Zielińskiego. "Można było to inaczej rozegrać"

Jest to zatem kolejna decyzja, która doskonale obrazuje obecną sytuację Polaka w zespole. Były reprezentant Polski Marek Koźmiński uważa, że kwestia odejścia z SSC Napoli została przez Zielińskiego fatalnie rozegrana.

- Muszę z przykrością stwierdzić, że biznes lubi ciszę i robi się go szybko. To była cała telenowela brazylijska, bardzo głośna i długotrwała. Za każdym razem oglądaliśmy kolejny jej epizod, co chwilę bombardowały nas nowe doniesienia. Dlaczego tak się stało? Nie wiem i myślę, że tylko sam Piotr wie, co dokładnie się tam wydarzyło - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

52-latek nie ma wątpliwości, że działania Zielińskiego były kompletnie nieudane. Mimo to twierdzi, że jego obecny pracodawca również ucierpi na jego odejściu.

- Jest w TOP7 pod względem występów w neapolitańskim klubie. Piotr miał szansę wejść do historii Napoli, ale finalnie się tam nie znajdzie. Będzie postrzegany może nie jako zdrajca, bo nie wybrał Juventusu, ale nie będzie stawiany w jednym szeregu z Hamsikiem. Jego przygoda kończy się w smutny sposób. Można było to inaczej rozegrać i po prostu się dogadać. Piotr dawał sygnały, że jest szansa, że przedłuży umowę. Kto wie, być może było tak, ale tutaj spekuluję, że ustalił wszelkie warunki kontraktu, ale rozbiło się o prowizję - wyjaśnił.

Właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis brutalnie wypowiedział się ostatnio o naszym piłkarzu. - Zieliński? Niektóre historie miłosne kończą się same - przekazał. Koźmiński nie ukrywa, że w ogóle nie zaskoczyło go zachowanie biznesmena.

- Takie rzeczy powinno się finalizować wcześniej, bo w przeciwnym razie dochodzi właśnie do takich sytuacji. Dlatego reakcja De Laurentiisa jest tak nerwowa, bo poczuł się nabity w butelkę w pewnym momencie. Nie chcę stawać po niczyjej stronie i orzekać o tym, kto ma rację. Tu jest kwestia prowadzenia negocjacji, które w moim odczuciu były przeprowadzone słabo - stwierdził.

Koźmiński obawia się o Zielińskiego w kontekście kadry. "Będzie cierpiał"

Jeśli nie stanie się zatem nic niespodziewanego, to Zieliński niebawem podpisze kontrakt z Interem. Gdyby jednak stało się inaczej i finalnie piłkarz zostałby w Neapolu, byłaby to koszmarna wiadomość dla naszej kadry.

- Nie znamy skali całej sytuacji, ale na pewno Piotrek będzie cierpiał i to samo czeka naszą kadrę. Już w chwili obecnej Piotr praktycznie w ogóle nie gra, a jeśli już pojawia się na boisku, to tylko w sytuacji, gdy po prostu musi. Też pojawiały się już zdjęcia, na których było widać, że trenuje obok zespołu i biega wokół boiska. Przypominało to nasz "Klub Kokosa". To wszystko jest przykre, bo mówimy o kluczowym zawodniku reprezentacji Polski - podsumował Koźmiński.