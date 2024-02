To pokazuje upadek Barcelony. Co za cios

Ostatnie tygodnie były fatalne w wykonaniu FC Barcelony. Nie dość, że przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4), to w ubiegłym tygodniu odpadła w ćwierćfinale Pucharu Króla po porażce z Athletikiem Bilbao. Trzy dni później poległa za to w lidze z Villarrealem (3:5), po czym trener Xavi zakomunikował, że po zakończeniu sezonu żegna się z zespołem. - Bycie trenerem Barcelony jest takie trudne. Widzisz, jak wszyscy cię krytykują i linczują. To mocno na ciebie wpływa - stwierdził.

Kolejny potężny cios dla FC Barcelony. Wielki talent wolał przejść do Tottenhamu

Mimo bardzo słabej gry piłkarze Xaviego pokonali w środę Osasunę 1:0 po golu Vitora Roque. Nie był to jednak zbyt duży powód do optymizmu, zwłaszcza że wielkimi krokami zbliża się dwumecz 1/8 finału LM z SSC Napoli. To nie koniec złych wieści dla przedstawicieli klubu.

We wtorek informowaliśmy, że FC Barcelona dopina transfer 17-letniego Lucasa Bergvalla, a szwedzka perełka przyleciała już nawet do stolicy Katalonii, aby omówić szczegóły kontraktu. Niespodziewanie jednak nastąpił zwrot w sprawie, a nowe informacje przekazał w piątek "Sport". Jak się okazuje, piłkarz finalnie nie doszedł do porozumienia z mistrzem Hiszpanii, a teraz znajduje się już w Londynie, gdzie niebawem podpisze kontrakt z Tottenhamem.

Przede wszystkim głównym powodem zmiany decyzji jest uwaga, jaką poświęciły mu oba kluby. Rzekomo władze angielskiego zespołu bardzo dobrze się nim zaopiekowały, co miało mu mocno zaimponować. Następnie kluczowa była wyższa pensja, którą ma otrzymać w Tottenhamie oraz wyższa prowizja dla agentów.

Ponadto zagwarantowano mu odpowiednią liczbę występów w pierwszym zespole. Innym czynnikiem jest za to "brak wiedzy, kto zostanie następcą Xaviego na stanowisku trenera oraz język". Poza tym spore znaczenie miała też atrakcyjność rozgrywek Premier League oraz wizyta piłkarza na stadionie Tottenhamu, który zrobił na nim ogromne wrażenie.

Tym samym wydaje się, że FC Barcelona poniesie kolejną porażkę w ostatnim czasie. Mimo to klub musi zacząć wygrywać, a najbliższą okazję będzie miał już w sobotę 3 lutego, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Alaves. Po 22 kolejkach LaLiga piłkarze Xaviego zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 47 pkt, tracąc 10 punktów do liderującego Realu Madryt.