Ostatni czas dla FC Barcelony jest dość trudny. Straciła szansę na dwa trofea, w lidze musi gonić Real Madryt i Gironę. Do tego spora część istotnych piłkarzy zmaga się z kontuzjami, a styl gry i wyniki nie są przekonujące. Dochodzi jeszcze decyzja Xaviego, zespół jest w niepewnym położeniu.

Kulisy decyzji Xaviego o odejściu z Barcelony

Na decyzję Xaviego miało wpływ kilka rzeczy. Trener przekonywał wcześniej, że odejdzie, jeśli Barcelona nie będzie w jego opinii konkurencyjnym zespołem. Wstydliwa porażka 3:5 u siebie z Villarrealem mogła go utwierdzić w tym przekonaniu.

Pojawiło się też narzekanie na zbyt duże obciążenie psychiczne związane z pracą na stanowisku trenera "Dumy Katalonii". Pep Guardiola przestrzegał przed tym Xaviego. On sam był też świadomy, że specyfika stanowiska i środowiska jest taka, że w Barcelonie jako trener możesz popracować maksymalnie kilka lat.

Xavi uważał też, że zespół nie był doceniany po zeszłym, całkiem dobrym sezonie. Stracił niewiele bramek w lidze, miał jeden z najlepszych wyników pod tym względem w historii. Wygrał Superpuchar i mistrzostwo Hiszpanii, miał króla strzelców w osobie Roberta Lewandowskiego. Ale dla kibiców to było za mało, obiecano przed sezonem szybki powrót do europejskiej elity. W dodatku styl gry nie był atrakcyjny dla oka, dużo meczów to były wymęczone zwycięstwa różnicą jednej bramki, najczęściej wynikiem 1:0.

Madrycki dziennik "Marca" uważa, że na decyzję Xaviego miało wpływ kilka rzeczy w klubie, głównie jeśli chodzi o transfery i inne decyzje personalne. Gazeta uważa, że problemy zaczęły się pojawiać w momencie odejścia Mateu Alemany'ego i zwolnienia Jordiego Cruyffa, czyli dyrektora sportowego i jego asystenta. Ich obowiązki przejął Deco, z którym Xavi kiedyś dzielił szatnię. Jednak dzisiaj obaj panowie nie potrafią znaleźć wspólnego języka, źle im się współpracuje. Głównie dlatego, że Xavi dostawał piłkarzy, których niekoniecznie chciał i potrzebował.

"Marca" podaje też, że wraz z wejściem Deco więcej do powiedzenia nt. transferów miał Joan Laporta, a Alemany i Cruyff skutecznie odcinali go od prac nad ściągnięciem nowych zawodników.

Xav nie był zadowolony z tego, jak rozwiązano kwestię następcy Sergio Busquetsa. Domagał się transferu Martina Zubimendiego lub Joshuy Kimmicha, ale okazało się to niemożliwe. Nie chciał, by klub wykupił Rubena Nevesa, choć Laporta w pewnym momencie miał się przy nim upierać. Barcelona skończyła z Oriolem Romeu, który chce odejść.

Xavi miał też poczuć się oszukany przez Laportę w kwestiach finansowych, które rzutowały na plany transferowe. Nie było obiecanych pieniędzy na kolejne ruchy, które były i tak ograniczone przez Finansowe Fair Play.

Sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła po jesiennym El Clasico, który Barcelona przegrała 1:2, choć kontrolowała mecz przez ponad godzinę gry. Od tego czasu zespół grał coraz gorzej, dochodziły kolejne kontuzje, błędy w pracy całego sztabu. Xavi czując, że coraz trudniej wyjść z kryzysu, coraz bardziej był pewny decyzji o odejściu.

Trener coraz mniej ufał Laporcie. Wątpliwości budziły działania prezydenta klubu, jak np. spotkanie z trenerem rezerw Rafą Marquezem po remisie 1:1 z Rayo Vallecano w listopadzie. Xavi uważał, że to początek budowy ścieżki pod jego zwolnienie.

"Marca" przekonuje, że Laporta miał wpływ na wyjściowy skład. Kluczowym momentem było ostatnie spotkanie fazy grupowej z Royal Antwerp, które Barcelona sensacyjnie przegrała 2:3. Była pewna pierwszego miejsca w grupie, a i tak wyszła niemalże najmocniejszym składem, z Robertem Lewandowskim i Ilkayem Gundoganem. Xavi nie zamierzał ich powoływać, planował dać im odpocząć. Ale Laporta miał wymusić powołanie obu na mecz i wystawienie ich w pierwszym składzie. Dla niego liczyło się tutaj zwycięstwo, bo za wygraną można było dostać ponad 2 mln euro. Xavi nie chciał sporu, dlatego odpuścił i zaakceptował wymóg Laporty, ale poczuł, że to nadszarpnęło jego wizerunek w klubie.

Xavi ma ważny kontrakt z Barceloną do końca przyszłego sezonu. Piłkarze namawiali go do ponownego przemyślenia swojej decyzji, ale nic nie wskazuje na to, by trener miał zmienić zdanie i zostać.