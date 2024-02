Był na szczycie, a został na lodzie. Nieprawdopodobny zjazd gwiazdy

244 - tyle dni minęło od ostatniego meczu Davida de Gei. 33-letni zawodnik, jeden z najlepszych bramkarzy swojego pokolenia, po raz ostatni wystąpił 3 czerwca ubiegłego roku w finale Pucharu Anglii. Wtedy Manchester United przegrał z Manchesterem City 1:2. Od tamtego czasu de Gea jest bez klubu.

David de Gea powiedział "nie" angielskiemu klubowi

- Nowy rok, nowe wyzwania - napisał na Instagramie Hiszpan na początku stycznia. Wydawało się, że będzie to oznaczać, że wkrótce ogłosi, do jakiego klubu trafi.

Najpierw media pisały o sensacyjnym powrocie na Old Trafford. Potem hiszpańskie media informowały, że zawodnik jest praktycznie po słowie z Realem Betis. Aż wreszcie, na początku grudnia "Mail Sport" pisał, że bardzo zainteresowane usługami bramkarza jest Newcastle United. Nieoficjalnie mówiło się też, ze de Gea może trafić do Bayernu Monachium, Interu Mediolan, Realu Madryt. Wszystkie te informacje nie sprawdziły się. Minął miesiąc, a o nowym pracodawcy zawodnika wciąż cisza.

Teraz "The Athletic" poinformował, że w trakcie zimowego okienka transferowego de Gea miał kolejną ofertę z obecnie szesnastej drużyny Premier League - Nottingham Forest. Dostał on propozycję półrocznej umowy z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Hiszpański bramkarz jej nie przyjął. Ostatecznie do Nottingham Forest trafił Matz Sels ze Strasbourga.

De Gea grał w Manchesterze United aż 12 sezonów. Hiszpan trafił do Anglii latem 2011 r. Manchester United zapłacił za niego Atletico Madryt ponad 20 mln euro. W sumie de Gea zagrał w klubie 545 razy, co plasuje go na siódmym miejscu w historii. Więcej meczów dla Manchesteru United rozegrali tylko Wayne Rooney (559), Gary Neville (602), Bill Foulkes (688), Paul Scholes (718), Bobby Charlton (758) oraz Ryan Giggs (963).

De Gea z Manchesterem United triumfował w Premier League, Pucharze Anglii, pucharze ligi oraz w Lidze Europy.