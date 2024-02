Xavi odpowiedział na słowa Lewandowskiego. Nie pozostawił złudzeń

Robert Lewandowski przeżywa aktualnie duży kryzys formy. Rozpoczął się on po przyjeździe z zeszłorocznych MŚ w Katarze i trwa do dziś. I choć w ubiegłym sezonie naszemu napastnikowi udało się zdobyć koronę króla strzelców LaLiga, to w obecnych rozgrywkach ma bardzo duży problem, aby regularnie trafiać do bramki rywala, dlatego obecnie ma małe szanse na obronę trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Xavi skomentował słowa Lewandowskiego. "On jest na to otwarty"

Robert Lewandowski udzielił w czwartek wywiadu dla "Foot Trucka", podczas którego wypowiedział się o ostatnich miesiącach. - Jeśli weźmiemy pod uwagę rok 2023, to był moment, gdy czułem się słabej psychicznie i fizycznie. Wszystkie rzeczy złe, negatywne złożyły się w całość. Wszystko się skumulowało - przekazał. Ponadto niezwykle pozytywnie zabrał głos nt. selekcjonera Michała Probierza.

Rozmowa kapitana reprezentacji Polski błyskawicznie trafiła zarówno do hiszpańskich mediów, jak i jego trenera - Xaviego. Podczas konferencji prasowej przed meczem z Alaves szkoleniowiec skomentował jego wypowiedź.

- Lewandowski jest wzorowym zawodnikiem. Trenuje, zawsze pyta, jak może dodatkowo pomóc. To, co powiedział, odzwierciedla to, co czuje, więc musimy wspólnie rozwiązać ten problem. Musimy karmić go piłkami, aby mógł utrzymywać swoją pozycję. Z wiekiem iskra gaśnie, dlatego 'musisz grać z inną mentalnością'. On jest na to otwarty - stwierdził, cytowany przez kataloński "Sport".

Po niełatwym starciu FC Barcelona pokonała w środę Osasunę 1:0 po golu Vitora Roque. Mimo zdobytej bramki Xavi wciąż bardziej ufa jednak kapitanowi reprezentacji Polski. - Dopiero wraca do gry po długiej kontuzji, choć jego kondycja fizyczna już uległa poprawie. Bramka pozwoli mu się uwolnić, ale musimy zachować ostrożność. Potrzebuje jeszcze więcej minut, aby dojść do najlepszej formy - wyjaśnił.

Spotkanie FC Barcelony z Alaves rozpocznie się w sobotę 3 lutego o godzinie 18:30. Po 22 kolejkach LaLiga piłkarze Xaviego zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 47 punktów, tracąc 10 pkt do liderującego Realu Madryt.