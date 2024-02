Idol Ukrainy od razu usunął to nagranie. Za późno. Wszyscy już wiedzą

Za trzy tygodnie miną równe dwa lata od wybuchu wojny w Ukrainie. Wielu sportowców po rosyjskiej agresji ruszyło na front, aby bronić Ukrainy. Jedną z takich postaci jest były piłkarz m.in. Dynama Kijów - Oleksandr Alijew. Choć urodził się w Rosji, ma on ukraińskie korzenie i właśnie po stronie tego kraju walczy.

Oleksandr Alijew naprawdę to zrobił. Tak potraktował flagę wroga

Ostatnio były piłkarz opublikował w mediach społecznościowych szokujące nagranie. Na nim widać, jak... depcze nogami po rosyjskiej fladze. - Witam wszystkich. Chłopaki, teraz wszyscy zobaczą - tak wchodzę do łaźni - i tak wycieram stopy o tę cholerną flagę. Śmierć Rosjanom, chwała Ukrainie! Ściskam wszystkich - powiedział w filmie opublikowanym na swoim profilu na Instagramie.

Wideo bardzo szybko zostało przez niego usunięte, jednak coś, co raz pojawiło się w sieci, nigdy nie ginie. Internauci porobili m.in. zrzuty ekranu, który migiem rozeszły się po internecie. "Ołeksandr nie zapomina terroryzować swoich wrogów na portalach społecznościowych. Tylko w ten sposób można dziś używać symbolu państwowego kraju terrorystycznego" - czytamy na ukraińskim portalu sport.24tv.ua.

To nie pierwszy raz kiedy były piłkarz daje wyraz swojej niechęci do Rosjan. Po wybuchu wojny w mocnych słowach skrytykował m.in. postawę jednego z ukraińskich piłkarzy Iwana Ordeca, który nie rozwiązał wówczas kontraktu z Dynamem Moskwa. Co więcej, po starcie walk w Ukrainie zerwał kontakt z rodzicami, którzy wciąż mieszkają w Rosji. - Na początku jeszcze z nimi rozmawiałem, ale teraz już przestaliśmy. Oni mi nie wierzą. Nawet w to, że do mnie strzelali, że byłem pod kulami. Oglądają telewizję w Rosji i widzą wszystko zupełnie inaczej. Że mamy tu faszystów, nazistów i grabieże - mówił wówczas.

Alijew to 28-krotny reprezentant Ukrainy - w kadrze narodowej występował w latach 2008-12. Choć jest wychowankiem Spartaka Moskwa, to większą część kariery spędził w Ukrainie, gdzie grał m.in. w Dnipro, Dynamie Kijów czy Ruchu Winniki.