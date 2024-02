Boniek jasno wypowiedział się o CPK. Padła cięta riposta. Jego własne słowa

Centralny Port Komunikacyjny to jeden ze sztandarowych projektów, który powstał jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. W zamierzeniu miałoby to być wielkie lotnisko pomiędzy Warszawą a Łodzią. Nowy rząd nie zdecydował jeszcze, co dalej z tą inwestycją. Wzbudza ona wielkie emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Boniek zabrał głos ws. CPK. Wyciągnięto mu wpis sprzed lat

Nie tak dawno głos ws. CPK zabrał Michael O'Leary, prezes jednej z najpopularniejszych linii lotniczych na świecie - Ryanair. - To był głupi plan głupiego rządu, żeby wyrzucić na śmietnik 10 mld. Jeśli masz dwa lotniska i potencjalnie trzecie w Radomiu, to nie budujesz centralnego lotniska od nowa. Ryanair nigdy nie poleci z CPK, a jesteśmy największym przewoźnikiem w Polsce - mówił, cytowany przez rynek-lotniczy.pl.

Słowa O'Leary'ego zacytował na portalu X Mateusz Grzeszczuk - vloger, autor kanału na YouTubie "Podróż bez paszportu". To na ten wpis postanowił zareagować Zbigniew Boniek.

Grzeszczuk krytycznie odniósł się do wypowiedzi szefa Ryanaira. Boniek stanął - jak się wydaje - po stronie O'Leary'ego. - Plus piękne nowoczesne, które można jeszcze usprawnić, lotniska w prawie wszystkich miastach wojewódzkich - napisał, dokładając argument przeciwko budowie CPK.

Pod wpisem Bońka rozgorzała ożywiona dyskusja, ale nie był to koniec tematu. Jeden z użytkowników, w nawiązaniu do dyskusji o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, postanowił wyciągnąć tweet wiceszefa UEFA z... 2019 roku.

- Reprezentacja Polski nie może po meczu w Macedonii (pisownia oryginalna) wylądować na największym polskim lotnisku, bo jest ono zamknięte od 0:00 do 5:00. To niestety nie jest żart. Jest jakieś poważne uzasadnienie? - pisał Boniek w czerwcu 2019 roku.

Był wówczas jeszcze prezesem PZPN i komentował problemy reprezentacji Polski dotyczące powrotu z wyjazdowego meczu eliminacji EURO 2020. To właśnie te słowa postanowił wyciągnąć użytkownik Andrzej Banucha. - Tak Panie Boniek, tym poważnym uzasadnienie jest niestety brak CPK - napisał. Jego odpowiedź zebrała ponad tysiąc polubień.

Z uwagi na ograniczenia środowiskowe nocną (od 22:00 do 6:00) port lotniczy na Okęciu w Warszawie w może przeprowadzić tylko 24 operacje lotnicze. Natomiast ograniczenia środowiskowe związane z ochroną rezerwatu przyrody pozwalają w Modlinie tylko na 66 operacji lotniczych na dobę. Takich ograniczeń nie miałoby lotnisko CPK w Baranowie.