Najbardziej absurdalny transfer w historii. Oszaleli. Szwagier Paris Hilton podpisał kontrakt

Vilaverdense to portugalski klub, który na co dzień rywalizuje w drugiej lidze portugalskiej. Zespół zasłynął z dość niespodziewanych transferów. Niedawno ściągnął Sherwina Seedorfa, który jest siostrzeńcem byłego piłkarza między innymi Realu Madryt i Milanu - Clarence'a. Kolejny ruch tego klubu jeszcze bardziej zaskoczył wszystkich kibiców.

Szwagier Paris Hilton trafił do drugiej ligi portugalskiej. "Ma energię 20-latka"

Portugalskie media przekazały, że Vilaverdense zakontraktowało Courtney Reuma, który będzie występował na pozycji napastnika. Okazuje się, że nigdy nie grał profesjonalnie w piłkę nożną i na koncie ma jedynie występy na poziomie uniwersyteckim w drużynie Columbia University Varsity. Co więcej, jest szwagrem znanej amerykańskiej celebrytki Paris Hilton, a na co dzień zajmuje się przedsiębiorstwem.

Reum obecnie ma 45 lat i na Instagramie obserwuje go blisko 300 tysięcy użytkowników. Wydał również książkę pod tytułem "Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success". Ponadto wraz z bratem (mężem Paris Hilton) założył firmę inwestycyjną M13. Zdaniem Networth jego majątek przekracza 35 milionów euro. Dziennikarzy "A Bola" zaciekawił niecodzienny transfer klubu i skontaktowali się z jego przedstawicielami.

- Ten transfer to wybór naszych skautów. Jego wiek nie będzie problemem, ponieważ ma energię 20-letniego zawodnika - przekazał jeden z nich. Portugalczycy nalegali na więcej informacji od dyrektora sportowego, ale ten odmówił dalszych komentarzy w tej sprawie.

Vilaverdense po 19. kolejkach zajmuje 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli. Do tej pory uzbierało 16 punktów. Najbliższy mecz rozegra w piątek. Tego dnia o godzinie 19:45 podejmie na własnym stadionie Santa Clarę.