Zaskakujące wieści ws. Kloppa. Przyjaciel wszystko powiedział

Juergen Klopp został szkoleniowcem Liverpoolu na początku października 2015 roku. Przez dziewięć lat klub pod wodzą Niemca osiągnął wiele sukcesów. Największymi z nich było zdobycie Premier League oraz triumf w Lidze Mistrzów. W piątek 26 stycznia 56-latek zszokował cały piłkarski świat. Tego dnia ogłosił, że po sezonie pożegna się z Liverpoolem i przynajmniej na jakiś czas zrobi sobie przerwę od trenowania.

O decyzji poinformował za pośrednictwem mediów klubowych. - Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie wielu ludzi dozna szoku, kiedy usłyszy to pierwszy raz. Zaczęło mi brakować paliwa, czasami brakuje mi energii. Jestem winny wam pełną szczerość. Po tym, co tutaj przeżyliśmy przez ponad osiem lat, poczułem, że warto będzie się zatrzymać - powiedział Klopp.

Juergen Klopp buduje imponującą posiadłość na Majorce. Cena robi wrażenie

Teraz znów o nim głośno w zagranicznej prasie, ale z innego powodu. Klopp w czerwcu 2022 roku zakupił willę na Majorce od szwajcarskiego biznesmena i artysty Rolfa Knee. Dom ma powierzchnię 5000 metrów kwadratowych. Wartość posiadłości szacuje się na 4 mln euro, czyli ponad 17,2 mln złotych.

"Bild" donosi, że Niemiec przekształca budynek w dom niskoenergetyczny, który będzie "ekologicznym rajem dla rodziny". Doniesienia te potwierdził przyjaciel Kloppa, Mark Lawrenson w rozmowie z "Off the Ball". - Nie jestem pewien, czy powinienem o tym mówić, chociaż nie jest to wielka tajemnica. Juergen buduje dom na Majorce. Mieszkam niedaleko miejsca, gdzie ta posiadłość się znajduje. Ulla [żona Juergena Kloppa - przyp.red] odpowiada za wszystko w tej sprawie. Ostatnio w żartach powiedziała, że "musi płacić rachunki na to cholerstwo, chociaż jeszcze nie zostało oddane do użytku". Prawdopodobnie Klopp zamieszka tam, kiedy przejdzie na trenerską emeryturę - ujawnił.

"Bild" dodaje, że dom jest wyposażony w połączony system ogrzewania i klimatyzacji, który może zmniejszyć zużycie energii elektrycznej nawet o 75 procent. System ten jest regulowany automatycznie. Istnieje też możliwość zdalnego sterowania za pomocą telefonu. Dodatkowo na terenie posiadłości znajduje się najnowocześniejszy system nawadniający.

Aktualnie Liverpool prowadzony przez Juergena Kloppa plasuje się na fotelu lidera i ma pięć punktów przewagi nad drugim Manchesterem City.