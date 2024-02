W czwartek 1 lutego oficjalnie wystartował Kanał Zero, czyli autorski projekt Krzysztofa Stanowskiego, byłego współwłaściciela Kanału Sportowego. Współpraca między Stanowskim a resztą udziałowców KS zakończyła się 13 października zeszłego roku, a udziały od dziennikarza zakupił Maciej Wandzel. Wokół Kanału Zero stworzyło się ogromne zainteresowanie i wyczekiwanie, co odbiło się też na liczbach w mediach społecznościowych. Na YouTube "Kanał Zero" ma już ponad pół miliona subskrybentów. A na tym zainteresowaniu Kanałem Zero negatywnie odbiło się Kanałowi Sportowemu, co widać po wyświetleniach.

W pierwszej transmisji na żywo w Kanale Zero Stanowski został przepytany przez Przemysława Rudzkiego. "Rudzki zna mnie ze 20 lat i twierdzi, że wyciągnie ze mnie wszystko. Opowiem o tym, co przede mną i co za mną, odniosę się do plotek, pomówień i faktów" - zapowiadał Stanowski na portalu X.

Stanowski dostał pytanie o współpracę z "Fryzjerem". Trafił pod wariograf

W trakcie transmisji na żywo na Kanale Zero mogliśmy się dowiedzieć, że Stanowski trafił na badanie wariografem do Centrum Badań Wariograficznych "Spy Group". Dziennikarz dostał cztery krytyczne pytania nt. pomówień, umieszczone potem w sprawozdaniu:

czy wszystko, co mówił w filmie "Biznesowe Zero" było prawdą,

czy oszczędzał kolegów, nie mówiąc wszystkiego w obawie o to, że Kanał Sportowy zostanie zamknięty,

czy zarobił pieniądze na współpracy z Ryszardem Forbrichem ps. Fryzjerem,

czy wziął pieniądze za promocję szczepionek na koronawirusa.

- Organizm pana Krzysztofa reagował jak organizm osoby szczerej, wiarygodnej. Badanie wariografem ma dużą skuteczność i wiarygodność, mniej więcej około 90 proc., więc z dużym prawdopodobieństwem pan Stanowski odpowiadał zgodnie z prawdą. Na pierwsze dwa pytania odpowiedź brzmiała "tak", a na pozostałe "nie". Organizm reagował prawidłowo i wzorcowo - powiedział Dariusz Wartnicki ze Spy Group.

- Tyle bzdur wokół mnie krąży, więc te cztery pytania to pewnie za mało, bo chętnie bym na wszystkie odpowiedział, ale odpowiedzi na te cztery pytania były najbardziej istotne - skomentował Stanowski.