Gigantyczny skandal. Reprezentant kraju oskarżony o okropną zbrodnię

Od kilku tygodni rozgrywana jest 18. edycja turnieju Pucharu Azji w piłce nożnej. Po raz trzeci wydarzenie to rozgrywane jest w Katarze. To reprezentacja tego kraju jest obrońcą tytułu. W poprzedniej edycji pokonała w finale Japonię.

Skandal na Pucharze Azji. Reprezentant Japonii wyrzucony z drużyny

Japonia to rewelacja ostatniego mundialu - notabene również rozgrywanego w Katarze - gdy w grupie wyeliminowali Niemców oraz Kostarykę. Bardzo dobrze radzą sobie również w tegorocznym Pucharze Azji. Co prawda w grupie przegrali z Irakiem 1:2, ale pokonali Wietnam 4:2 oraz Indonezję 3:1, dzięki czemu z drugiego miejsca awansowali do 1/8 finału. W nim bez większych problemów pokonali 3:1 Bahrajn. W ćwierćfinale zmierzą się z Iranem.

168 minut w trzech spotkaniach rozegrał Junya Ito. Dwa pierwsze rozpoczął w wyjściowej jedenastce, ale potem wylądował na ławce. Swojego dorobku na tych mistrzostwach nie poprawi, gdyż 30-letni zawodnik francuskiego Reims został wyrzucony z drużyny narodowej. Powodem są oskarżenia przeciwko Ito, który miał dopuścić się napaści na tle seksualnym wobec dwóch kobiet. Według ofiar do zdarzenia doszło w czerwcu 2023 roku w hotelu w Osace, gdzie japońscy piłkarze odpoczywali po wygranym towarzyskim meczu z reprezentacją Peru (4:1).

O sytuacji w oficjalnym komunikacie poinformował Japoński Związek Piłki Nożnej. "Po rozważeniu stanu fizycznego i psychicznego Ito, JFA zdecydowało, że zawodnik opuści zespół jeszcze dziś. Nikt nie zostanie powołany na jego miejsce. Przepraszamy kibiców" - czytamy.

Junya Ito to 30-letni napastnik, który dotychczas w kadrze narodowej zagrał w 54 meczach. Strzelił 13 goli. Od lipca 2022 roku jest zawodnikiem francuskiego Reims, do którego trafił za 10 milionów euro z belgijskiego Genk.