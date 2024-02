Dantejskie sceny na meczu. Na boisku padły strzały z broni

Sergio Jauregui zginął w wieku 28 lat. Na co dzień występował w meksykańskim klubie Arroceros de Cuautla. To właśnie w barwach tego klubu zadebiutował w dorosłym futbolu w 2010 roku. Meksykański portal El Financiero poinformował, że to wtedy otrzymał przydomek "Wieczny Kapitan Cuatla" z racji na swoje umiejętności przywódcze w drużynie.

Sergio Jauregui został zastrzelony w trakcie meczu towarzyskiego

W miniony weekend Jauregui i jego klub Arroceros de Cuautla rozgrywali mecz towarzyski. W trakcie spotkania zawodnik podszedł do ławki rezerwowej, żeby napić się wody. Wtedy miał do niego podejść mężczyzna, który oddał w jego kierunku sześć strzałów z broni palnej. Po wszystkim pobiegł w stronę motocyklu, na którym odjechał z miejsca zdarzenia. Na miejsce natychmiast wezwane zostały służby ratunkowe w celu udzielenia zawodnikowi pomocy, ale ostatecznie nie udało się go uratować.

Zawodnika w mediach społecznościowych pożegnał jego były klub Atletico San Luis Rey. "Przykro nam z powodu śmierci naszego byłego zawodnika i kapitana Sergio Jaureguiego, który bronił barw naszej drużyny podczas ostatniego Torneo de los Soles. Składamy najszczersze kondolencje dla całej jego rodziny. Doceniamy to, jak broniłeś naszego herbu i dawałeś z siebie wszystko w każdym meczu. Dlatego zawsze będziemy Cię nosić w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu" - napisano w poście, umieszczając zdjęcie zawodnika.

Meksykańska prokuratura oraz służby policyjne prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa zawodnika, ale dotychczas nie udało się ustalić tożsamości podejrzanego oraz jego motywów.