Był jednym z najdroższych obrońców na świecie. Teraz nie ma klubu. Brutalny zjazd

Jest 10 kwietnia 2018 roku. Roma prowadzi z Barceloną 2:0 i potrzebuje już tylko jednego gola, by wyrównać stan rywalizacji i przybliżyć się do sensacyjnego awansu do półfinału Ligi Mistrzów. W 82. minucie Cengiz Under lewą nogą dośrodkowuje piłkę z rzutu rożnego. Na bliższy słupek nabiega Kostas Manolas. Trafia. Rzym w ekstazie, Stadio Olimpico oszalało. On staje się "greckim bogiem w Rzymie". Jest na samym szczycie.

Od gola z Barceloną do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

To pierwsze wspomnienie, które kibic europejskiego futbolu skojarzy z karierą doświadczonego obrońcy. To najbardziej znany i najlepszy grecki piłkarz ostatnich lat. Zanim jednak trafił na Półwysep Apeniński rozpoczął karierę w ojczyźnie. Choć jest wychowankiem AEK Ateny, to trampoliną do międzynarodowej kariery okazał się dla niego transfer do Olympiakosu Pireus.

W barwach rodzimego giganta z dobrej strony pokazał się w Lidze Mistrzów. W sezonie 2013/14 rozegrał siedem meczów w Lidze Mistrzów. Strzelał gole z PSG i Anderlechtem, czym wydatnie przyczynił się do awansu swojego klubu z grupy. W fazie pucharowej Olympiakos odpadł z Manchesterem United, choć na własnym terenie wygrał z Anglikami 2:0.

23-latek budował jednak swoją pozycję w międzynarodowym futbolu. W czerwcu 2014 roku wystąpił we wszystkich czterech meczach Greków na mistrzostwach świata. Jego reprezentacja, prowadzona wówczas przez doskonale znanego w Polsce (niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu tego słowa) Fernando Santosa, dotarła do 1/8 finału. Do dziś pozostaje to ostatni znaczący wynik tamtejszej drużyny narodowej.

Po turnieju Manolas przeniósł się do Romy, która za transfer zapłaciła 15 milionów euro. To był strzał w dziesiątkę. Grek z miejsca stał się ważną postacią rzymian. Rozegrał w ich barwach 206 meczów, a kibice na zawsze będą pamiętać bramkę, od której zaczęliśmy tę opowieść. Także ze względu na niezwykle emocjonujący komentarz Petera Drury'ego. Sprawozdawca mówił wówczas: - Roma powstaje ze swoich ruin. Manolas - grecki Bóg w Rzymie.

Latem 2019 roku wydawało się, że 28-latek dokonuje kolejnego harmonijnego kroku w swojej karierze. Przenosił się wówczas do Napoli, które za jego transfer zapłaciło aż 36 milionów euro. To czyni go najdroższym Grekiem w historii.

Niestety - kariera Manolasa pod Wezuwiuszem mocno wyhamowała. Zdobył co prawda puchar Włoch, ale przez 2,5 roku gry rozegrał zaledwie 75 meczów i wrócił do Olympiakosu. Napoli odzyskało zaledwie 2 miliony euro. Powrót do Pireusu także nie okazał się udanym. Trwał zaledwie niecałe dziewięć miesięcy, bowiem we wrześniu 2022 roku, skuszony perspektywą wielkich pieniędzy, przeniósł się do Sharjah FC - klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Na Bliskim Wschodzie co prawda wygrał dwa trofea, rozegrał 41 meczów, ale z czasem stracił miejsce w podstawowym składzie. Kibice bardziej niż z gry mogli go zapamiętać z dość osobliwej prezentacji, podczas której przestraszył go... lew.

W styczniu tego roku jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. We włoskich mediach nie brakuje spekulacji dotyczących jego przyszłości. TuttoMercatoWeb podawało, że zawodnik zaoferował się... Romie. Jednak po odejściu z klubu Jose Mourinho zdecydowano się na inne transferowe priorytety. Do Rzymu trafili Angelino i Tommaso Baldanzi.

Portal informował, że usługami Manolasa zainteresowane są także Salernitana i FC Porto. Niewykluczone, że Grek zostanie wkrótce kolegą z zespołu Karola Świderskiego. Polak finalizuje wypożyczenie do Hellasu Verona. Jak podaje Nicolo Schira Manolas miałby podpisać z tym klubem kontrakt do czerwca 2024 roku.

Klub z Marcantonio Bentegodi to jeden z głównych faworytów do spadku z Serie A. W tabeli zajmuje dopiero 16. pozycję.