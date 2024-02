Polski tercet w Charlotte przestanie istnieć, ale tylko Karol Świderski zdołał odegrać tam znaczącą rolę. Jan Sobociński jest już piłkarzem greckiego PAS Giannina, Kamil Jóźwiak został wystawiony na sprzedaż. Sam chciał wrócić do Europy i najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferu jest Turcja. Świderski także będzie grał na Starym Kontynencie.

Świderski wrócił do Europy

Wszystko wskazywało na to, że nowym klubem polskiego napastnika będzie Hellas Werona. Zespół zajmuje w tej chwili 16. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 18 punktów, ma punkt przewagi nad strefą spadkową.

Hellas oficjalnie ogłosił wypożyczenie Świderskiego. Polak spędzi tam najbliższe pół roku, po czym wróci do Charlotte. Jego celem będzie pomoc w utrzymaniu zespołu we włoskiej elicie.

Zimowe okienko transferowe we Włoszech kończy się 1 lutego, więc to była ostatnia szansa dla Hellasu na ściągnięcie napastnika. Zespół z Werony ma trzecią najgorszą ofensywę w Serie A. Strzelił 20 goli, tyle, co Torino. Mniej bramek zdobyły tylko Empoli i Salernitana, które zajmują dwa ostatnie miejsca.

Sam napastnik pragnął powrotu do Europy. Był bliski tego już latem, na stole leżała oferta od FC Midtjylland. Polak przeszedłby tam, gdyby Duńczycy przeszli Legię Warszawa w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Ostatni mecz Świderski zagrał w listopadzie. Wcześniej trenował kilka tygodni ze Śląskiem Wrocław. Charlotte nie awansowało do play-offów MLS i skończyło sezon w październiku. Polski napastnik nie chciał ryzykować, że wypadnie z rytmu. Tym bardziej że MLS wraca dopiero pod koniec lutego. Ponad trzy miesiące bez gry to byłoby zdecydowanie za dużo.

Wypożyczenie do Hellasu to dobra okazja dla Świderskiego na przypomnienie o sobie piłkarskiej Europie. Zaliczał dobre występy w PAOK-u Saloniki, a mecze w Weronie będą okazją na wyrobienie sobie marki na włoskim rynku. Jeśli będzie dobrze się spisywał, nie można wykluczać, że latem wpłyną z Italii oferty do Charlotte.

Świderski będzie drugim Polakiem w Hellasie. Barwy zespołu reprezentuje inny kadrowicz, Paweł Dawidowicz (od 2019 r.).

W zeszłym roku Karol Świderski zagrał w 40 meczach dla Charlotte we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 15 bramek i zanotował dziewięć asyst. Dołożył do tego dwa gole i jedną asystę w meczach reprezentacji. Transfermarkt wycenia Polaka na sześć milionów euro.