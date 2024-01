Stało się. Haniebna decyzja UEFA ws. Rosji

Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że FIFA i UEFA wykluczyły rosyjskie drużyny z międzynarodowej rywalizacji. A przypomnijmy, że to właśnie drużyna Walerija Karpina miała się mierzyć w marcu 2022 roku z Polakami w barażach do mundialu w Katarze. Od tamtej pory Rosjanie grają jedynie sparingi. I nie są to mecze towarzyskie z drużynami z najwyższej półki.

Mecze Rosjan od kiedy, gdy zostali zawieszeni:

Kirgistan 1:2 Rosja

Tadżykistan 0: 0 Rosja

Uzbekistan 0:0 Rosja

Iran 1:1 Rosja

Rosja 2:0 Irak

Katar 1:1 Rosja

Rosja 2:0 Kamerun

Kenia 2:2 Rosja

Rosja 8:0 Kuba

Wszystko wskazuje na to, że niebawem Rosjan czeka kolejny towarzyski mecz. UEFA oficjalnie potwierdziła w środę, że wydała zgodę na rozegranie towarzyskiego meczu Rosja - Serbia. Starcie odbędzie się 21 marca na stadionie Dynama Moskwa.

Serbowie nie musieli wcale naginać przepisów, ponieważ wykluczenie ze strony FIFA i UEFA obejmuje jedynie mecze o stawkę, ale już nie towarzyskie. Lukę prawną wykorzystała Serbia, czyli... uczestnik Euro 2024. Kilka miesięcy wcześniej plotkowano o meczu z Bośnią i Hercegowiną, ale tamtejsza federacja, pod naporem nacisku medialnego, jednak zrezygnowała z gry z Rosjanami.

Trzeba jednak pamiętać, że Serbowie mają bliskie związki z Rosjanami. Kiedyś ich wspólnym historycznym wrogiem byli Turkowie, dzisiaj oba kraje mają napięte stosunku z NATO. W ostatnim czasie serbscy nacjonalistyczni kibice wielokrotnie wspierali "braci z Rosji".

A może Rosjanie czmychną do Azji?

Od wielu miesięcy plotkowano, że rosyjska federacja myśli o przenosinach do Azji, co nawet potwierdził Igor Lewitin, współpracownik Putina. Ostatecznie aż 26 krajowych federacji z 47 azjatyckich przeciwstawiało się włączeniu Rosji do struktury AFC, dlatego w grudniu Rosjanie najprawdopodobniej wycofali się z tego pomysłu na dobre.