UEFA wyraziła zgodę. Jest plan na nowe europejskie rozgrywki. Idealne dla Polski

UEFA z roku na rok decyduje się na kolejne zmiany, które mają na celu udoskonalenie piłki nożnej w Europie. W 2021 roku powstała Liga Konferencji Europy. Jak się okazuje, niebawem znów możemy mieć do czynienia z nowymi rozgrywkami.

UEFA dała sygnał. Powstaną nowe rozgrywki?

Prezes węgierskiego Ferencvarosu Gabor Kubatow w rozmowie z węgierskimi mediami wyjawił, że UEFA ma nowy plan związany ze stworzeniem międzynarodowych rozgrywek. Chodzi o Ligę Europy Środkowo-Wschodniej, w której brałyby udział drużyny z Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji czy Bałkanów.

- Zaskoczyło nas to, że w UEFA odkurzono ten projekt i stworzono plan rozwoju rozgrywek na 10 lat. UEFA uważa, że ta liga miałaby rację bytu. To szansa nie tylko dla nas, ale i dla innych krajów i regionów - przyznał Kubatow cytowany przez portal Index.

Zdaniem prezesa węgierskiego klubu rozgrywki mogłyby zastąpić krajowe mistrzostwa. - Działamy na małym rynku, bo na Węgrzech mieszka 10 milionów ludzi. Potencjalny sponsor również dociera tylko do tych 10 milionów, podobnie jak transmisje telewizyjne z naszych meczów. Myślę, że każdy kraj z naszego regionu ma taki sam problem. Potrzebujemy większego rynku, a Liga Europy Środkowo-Wschodniej by to umożliwiła. Pomyślcie sobie, jaki prestiż i jaką atmosferę miałyby nasze mecze z Dinamem Zagrzeb, Crveną zvezdą Belgrad, Łudogorcem, Steauą Bukareszt i Slovanem Bratysława. Nowe rozgrywki nie kolidowałyby z krajowymi mistrzostwami. Nasza liga trwałaby miesiąc, a zawodnicy nie mieliby tak naprawdę dużo więcej grania - ocenił.

Na razie nie wiadomo, czy do startu dopuszczone byłoby także zespoły z Polski. Choć formalnie Polska zalicza się do Europy Środkowo-Wschodniej, to nie wiadomo, czy europejska federacja nie zdecyduje się na jakieś ograniczenia. Szczegóły nie są póki co znane.