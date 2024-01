Przełom dla reprezentanta Polski. 60 sekund wystarczyło. Wszedł z drzwiami [WIDEO]

Aż 12 meczów ligowych czekał Michał Skóraś, by przyczynić się do jakiegokolwiek gola dla Clubu Brugge. Polski skrzydłowy wreszcie przełamał się i zaliczył asystę we wtorkowym starciu z KV Kortrijk. Co więcej, potrzebował do tego zaledwie minuty spędzonej na placu gry. Czy wreszcie w karierze Skórasia dojdzie do przełomu?

