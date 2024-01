Klamka zapadła ws. Messiego i Ronaldo. Koniec marzeń

Już w czwartek dojdzie do spotkania Al-Nassr z Interem Miami. Mecz reklamowany był jako prawdopodobnie ostatnie w historii starcie Cristiano Ronaldo z Lionelem Messim. Mimo że to tylko spotkanie towarzyskie, to z powodu rywalizacji wielkich gwiazd cieszyło się jednak wielkim zainteresowaniem. Teraz okazało się, że mecz nie będzie aż tak atrakcyjny. Wszystko to potwierdził szkoleniowiec jednej z drużyn.

3 Reuters Otwórz galerię Na Gazeta.pl