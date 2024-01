Sensacyjny zwrot ws. transferu Zielińskiego? Znany dziennikarz nie ma wątpliwości

Plotki nt. transferu Piotra Zielińskiego do Interu Mediolan spokojnie można nazwać już "telenowelą". Od końcówki zeszłego roku media non stop łączą 86-krotnego reprezentanta Polski z obecnym liderem Serie A Interem Mediolan, który chciałby podpisać z nim kontrakt bez płacenia klauzuli odstępnego. Podaje się już nawet konkretne warunki nowej umowy Zielińskiego, który przynajmniej do 30 czerwca na pewno będzie piłkarzem Napoli.

Znany dziennikarz nie ma wątpliwości ws. transferu Zielińskiego. "Nie sądzę"

- Zieliński? Niektóre historie miłosne kończą się same. Jeżeli chce tu zostać, to jesteśmy gotowi na negocjacje. Jednak jeśli chce odejść, bo agent poczuł pieniądze... Najwyraźniej musiał wyobrazić sobie wielki kawałek tortu i przekonał chłopaka. Wszystko, co mogę powiedzieć to, że Zieliński dostaje ode mnie znacznie większą pensję, niż to, co według prasy chce mu dać Inter - mówił niedawno właściciel mistrzów Włoch Aurelio De Laurentiis.

Włoskie dzienniki niejednokrotnie przekazywały, że "wszystkie rozmowy z klubem zostały zerwane, a przedstawiciele piłkarza nie prowadzą już negocjacji", przez co wydawało się, że oficjalne potwierdzenie przenosin Zielińskiego do Interu jest tylko kwestią czasu. Tymczasem okazuje się, że nie każdy jest przekonany o transferze Polaka do Mediolanu. Do tego grona można zaliczyć dziennikarza Franco Ordone, który w wywiadzie dla TeleVomero jasno stwierdził, że według niego 29-latek finalnie nie trafi do zespołu obecnych liderów Serie A.

- Nie sądzę, że Zieliński tam (do Interu - przyp. red.) pójdzie. Miałby iść do klubu, gdzie płacą mu mniej, niż w Napoli? Jeśli ktoś chce tam iść, to tylko agent, który pobierze prowizję. Zieliński tam nie pójdzie i podałem wam powód - stwierdził stanowczo Ordone, który najwyraźniej jest zwolennikiem tezy postawionej przez Aurelio De Laurentiisa.

Niektórzy kibice obawiali się, że Piotr Zieliński poinformował już Napoli o swoim odejściu, a wściekły właściciel klubu nakazał trenerowi, aby ten nie wpuszczał piłkarza na boisko. Na szczęście tak się nie stało. Polak wystąpił w ostatnim meczu przeciwko Lazio, który zakończył się bezbramkowym remisem. W obecnym sezonie Zieliński rozegrał w barwach mistrzów Włoch 26 spotkań, w których zdobył zaledwie trzy bramki i tyle samo asyst.