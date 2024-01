Burza w Arabii Sudyjskiej. Niewiarygodne sceny. Mancini po prostu nie wytrzymał [WIDEO]

Arabia Saudyjska prowadzona przez Roberto Manciniego dobrze spisała się w fazie grupowej Pucharu Azji i awansowała do 1/8 finału z siedmioma punktami na koncie. Pokonała Oman (2:1) i Kirgistan (2:0), a na koniec bezbramkowo zremisowała z Tajlandią. W kolejnej fazie turnieju zmierzyła się z Koreą Południową.

Arabia Saudyjska odpada z turnieju. Mancini zszedł w trakcie rzutów karnych

Ekipa włoskiego trenera objęła prowadzenie w 46. minucie po golu Abdullaha Radifa. Wydawało się, że dowiezie korzystny wynik do końca. Rzeczywistość okazała się jednak inna. W dziewiątej minucie doliczonego czasu Koreańczycy doprowadzili do wyrównania za sprawą Cho Gue-Songa. W efekcie do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była dogrywka, a następnie rzuty karne.

W nich lepiej spisywała się Korea Południowa. W drużynie Arabii Saudyjskiej z jedenastu metrów najpierw pomylił się Sami Al-Najei, a następnie Abdulrahman Ghareeb. Tuż po drugim przestrzelonym rzucie karnym Roberto Mancini nieoczekiwanie zszedł do szatni, mimo że jego drużyna wciąż miała szansę na awans. Decydującą jedenastkę wykorzystał jednak Hwang Hee-Chan i ostatecznie Korea Południowa pokonała Arabię Saudyjską 4:2.

Po meczu wiele mówiło się o zachowaniu Manciniego, który zostawił drużynę przed ostatnim rzutem karnym. - Kiedy przegrywasz w rzutach karnych, denerwujesz się. To trudne, ale taki jest futbol. Musimy to zaakceptować. Jestem zadowolony z moich zawodników, którzy rozegrali wspaniały mecz przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie - powiedział po meczu Włoch. A następnie wyjaśnił, czemu przedwcześnie zszedł do szatni.

- Przepraszam, że opuściłem boisko. Myślałem, że nie mamy już szans - stwierdził. Zdaniem Renana Tandone Saudyjczycy są wściekli na selekcjonera, od którego wymagano zdecydowanie więcej niż udział w 1/8 finału Pucharu Azji. Tym bardziej że zarabia tam 25-30 milionów euro. - Przeprowadzimy rozmowę z Mancinim i dowiemy się, dlaczego zszedł podczas rzutów karnych - powiedział prezes saudyjskiej federacji Yasser Al Mashal. Tandone dodał również, że przyszłość Manciniego jest bardzo niepewna, także z powodu kontrowersyjnego wykluczenia kilku ważnych piłkarzy przed turniejem. "Saudyjczycy są zdruzgotani" - napisał na Twitterze.

Korea Południowa w ćwierćfinale Pucharu Azji zmierzy się Australią, która wcześniej wyeliminowała Indonezję (4:0). Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 16:30 polskiego czasu.