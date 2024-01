Media: Wielki europejski talent zmienia klub! Hitowy transfer już zimą

Na początku stycznia FC Barcelona wydała aż 40 milinów euro, aby sprowadzić do drużyny 18-letniego Vitora Roque. Mimo że Brazylijczyk na razie nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, to władze klubu ruszają po kolejny wielki talent. Jak podaje wiele wiarygodnych źródeł m.in. Fabrizio Romano, piłkarz przyleciał we wtorek do Barcelony, aby sfinalizować rozmowy i podpisać kontrakt. Tym samym rozczarowane będą dwa inne wielkie kluby.

3 Fot. REUTERS/Vincent West Otwórz galerię Na Gazeta.pl