To nie żart! 30 procent podwyżki. Tyle zarobią sędziowie w Ekstraklasie

Temat podwyżek dla sędziów piłkarskich w Polsce przewija się od dobrych kilku miesięcy, jeśli nie nawet lat. Na początku ubiegłego roku informowaliśmy, że PZPN wreszcie zaakceptował nowe ryczałty dla sędziów szczebla centralnego i zwyżkę płac o ok. 17 proc. brutto za jedno poprowadzone spotkanie. I choć wydawało się, że na jakiś czas stawki się nie zmienią, to nieoczekiwanie zapowiedziano reformę. Skorzystają z niej jednak tylko nieliczni.

Sędziowie otrzymają podwyżki. PZPN doceni jednak tylko wybranych

Portal Weszło przekazał we wtorek, że sędziowie zawodowi (obecnie 21 - 10 głównych, 11 asystentów) dostaną 30 proc. podwyżki na kontraktach, a informację zdążył już potwierdzić były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski. "Średnio 30 procent więcej, czyli nawet 34 600 zł brutto miesięcznie w sezonie, będą zarabiać sędziowie Ekstraklasy, którzy właśnie otrzymali nowe kontrakty do podpisania" - napisał w tekście dla TVP Sport. Sędziowie asystenci mogą za to liczyć maksymalnie na 21 700 zł brutto.

Zarobki różnią się jednak, biorąc pod uwagę staż pracy, uprawnienia oraz liczbę posędziowanych spotkań. Hipotetycznie Szymon Marciniak będzie oczywiście zarabiał więcej, niż zaledwie 31-letni Damian Sylwestrzak, który ma na koncie wg Transfermarktu łącznie 186 meczów, podczas gdy arbiter ostatniego finału MŚ ponad 600.

Rzekomo sędziowie dostali obietnicę podwyżek, ale za to będą mieli zakaz wykonywania innej pracy. Jeśli będą chcieli podpisać umowę o pracę z innym podmiotem, to będą wcześniej musieli się zapytać o zgodę PZPN. Weszło pisze, że w umowach istnieje za to pewna luka, ponieważ arbitrowie mogą podpisywać kontrakty reklamowe i wizerunkowe.

Gdyby zatem PZPN odmówił sędziemu podpisania umowy o pracę, to mógłby on w zastępstwie parafować umowę wizerunkową i wykonywać obowiązki dla innego podmiotu pozornie bez otrzymywanego wynagrodzenia. Zapis wykorzystał już Marciniak, który związał się z firmą produkującą napoje izotoniczne.

Dwóch pewniaków do awansu. Ostatnio zostali sędziami międzynarodowymi

Dodatkowo PZPN oraz władze ekstraklasy doszły do porozumienia i już niebawem zwiększy się liczba sędziów zawodowych. - Chcemy mieć więcej arbitrów zawodowych. Prowadzimy rozmowy z zarządem PZPN, które - mam nadzieję - niebawem zakończą się powodzeniem - powiedział w kwartalniku "Sędzia" przewodniczący zarządu Kolegium Sędziów Tomasz Mikulski, cytowany przez Weszło.

- Po pierwsze - większa liczba kontraktów spowoduje, że te osoby zajmą się jedynie sędziowaniem. Skupią się tylko na tym, będą to traktować jako zawód i szybciej zrobią progres. Po drugie - zwiększy się konkurencja wśród zawodowców. To będzie forma mobilizacji dla tych bardziej doświadczonych. Zdrowa konkurencja i sportowa rywalizacja nakręca rozwój w wielu dyscyplinach. To idealny impuls do dalszej pracy, żeby stawać się coraz lepszym - wyjaśnił.

Faworytami do awansu na "zawodowców" są Damian Kos oraz Łukasz Kuźma, którzy 1 stycznia zostali mianowani na sędziów międzynarodowych FIFA. Rostkowski zdradził, że trzecim, który zostanie wyróżniony z grona z listy TOP Amator A może zostać Karol Arys, który za rok również ma zostać arbitrem międzynarodowym.