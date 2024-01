Jest oficjalna decyzja ws. kary dla Arkadiusza Milika

Pewne było, że Arkadiusz Milik przegapi co najmniej hitowe starcie Serie A. W niedzielę 4 lutego Juventus zagra na wyjeździe z Interem Mediolan. Będzie to spotkanie lidera z wiceliderem włoskiej ligi, którego wynik może mieć znaczący wpływ na losy Scudetto.

Jest decyzja ws. kary dla Milika

Arkadiusz Milik zobaczył czerwoną kartkę po bardzo ostrym faulu w nogi Alberto Cerriego. Polakowi uciekła piłka i chciał naprawić swój błąd, zgarniając piłkę wślizgiem, ale trafił ostatecznie w nogi nabiegającego gracza Empoli. Początkowo zobaczył tylko żółtą kartkę, ale sędzia postanowił go wykluczyć z dalszego udziału w spotkaniu po interwencji VAR-u. Uznano, że to był zbyt niebezpieczny faul ze strony polskiego napastnika, do tego trafił korkami w nogę przeciwnika.

Milik nie dyskutował z arbitrem. Wiedział, że zasłużył na taką karę. Po meczu przepraszał kibiców Juventusu w mediach społecznościowych. "Przepraszam, nie chciałem wpakować kolegów w kłopoty, nie miałem takiego zamiaru... Proszę o przebaczenie" - napisał w poście.

Komisja dyscyplinarna Serie A postanowiła rozpatrzyć faul i czerwoną kartkę Milika pod kątem ewentualnej większej kary, np. kilku meczów zawieszenia. Jednak uznano, że przewinienie polskiego piłkarza nie zasługuje na więcej niż jeden mecz wykluczenia. Przegapi zatem tylko jedno spotkanie, ale jakże ważne. Juventus zagra z Interem o odebranie mediolańczykom pozycji lidera ligi.

Milik nie jest w tym sezonie pierwszym wyborem Massimiliano Allegriego w ataku "Starej Damy". Znacznie częściej wchodzi z ławki jako zmiennik Dusana Vlahovicia.

Arkadiusz Milik zagrał w tym sezonie w 23 meczach w tym sezonie dla Juventusu (liga i Coppa Italia). Strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Ma ważny kontrakt z turyńczykami do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia go na siedem milionów euro.