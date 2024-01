Kochała go cała Polska, a potem zniknął. Co dziś robi Emmanuel Olisadebe?

Emmanuel Olisadebe zadebiutował w reprezentacji Polski w 2000 roku. Wówczas do kadry powołał go Jerzy Engel. Napastnik wystąpił łącznie w 25 meczach w reprezentacji i zdobył 11 bramek. To dzięki m.in. jego bramkom reprezentacja Polski po 16 latach wróciła na mistrzostwa świata, na których wystąpiła w 2002 roku w Korei Południowej i Japonii. Olisadebe został wielką gwiazdą, a jego związkiem z Beatą Smolińską żył cały kraj.

Emmanuel Olisadebe grał dla takich klubów jak Polonia Warszawa czy Panathinaikos Ateny. Zakończył piłkarską karierę w 2013 roku. Z kolei ostatni mecz w kadrze narodowej rozegrał w 2004 roku. Od momentu rozbratu z futbolem Olisadebe mieszka w Nigerii, gdzie prowadzi działalność związaną z obrotem nieruchomościami.

Emmanuel Olisadebe planuje odwiedzić Polskę. "Jak będzie cieplej"

Jak wygląda dzisiaj życie Emmanuela Olisadebe? O tym opowiedział w rozmowie z Weszlo.com Nigeryjczyk Martins Ekwueme. - Mamy stały kontakt. Nie powiem, że codziennie, ale często rozmawiamy. Dzwoni do mnie, ja dzwonię do niego. Jest szczęśliwy. Mieszka na co dzień w Nigerii. Pod koniec grudnia mówił mi, że planuje przylot do Polski. Odpowiedziałem mu, że fajnie by było. A on na to, że na pewno nie teraz, bo zimno jest! I, że jak już będzie cieplej, to się pojawi. Ja, że wiadomo - opowiedział były zawodnik m.in. Wisły Kraków i Polonii Warszawa.

- Jest deweloperem. Buduje i sprzedaje nieruchomości. Ma swoje hotele. Jest spoko, wszystko u niego jest dobrze, nie ma powodów do zmartwień. Na zdjęciach widać było, że mu trochę kilogramów przybyło, ale trenuje jeszcze piłkę, w oldbojach sobie gra - dodał Ekwueme.

A dlaczego Emmanuel Olisadebe mieszka na co dzień w Nigerii? 45-latek opowiedział o tym w listopadzie 2020 roku w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. - Szczerze mówiąc, nie jestem zbyt ambitną osobą, taki mam charakter, więc nie mógłbym żyć w Europie, gdzie presja codziennego życia jest bardzo duża. Mieszkałem w Europie, więc potrafię to porównać. Według mnie w Nigerii żyje się o wiele łatwiej. OK, nie wszystko tu działa, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I ja też jestem przyzwyczajony - podkreślał były reprezentant Polski.