"Cześć, jestem Xabi Alonso. Wyślij mi pieniądze". Niewiarygodne, ale to działa

Xabi Alonso od października 2022 roku jest trenerem Bayeru Leverkusen, a w tym sezonie jego drużyna zachwyca ekspertów. Jest pierwsza w Bundeslidze, a do tego bez problemów awansowała na 1/8 finału Ligi Europy i zarówno w jednych, jak i drugich rozgrywkach ma spore szanse na zwycięstwo. Hiszpan staje się prawdziwą gwiazdą trenerskiego świata, a oszuści próbują wykorzystać jego popularność.

Oszustwo na Xabiego Alonso. W Tajlandii chcą zarobić na popularności trenera

Xabi Alonso od miesięcy łączony był z objęciem Realu Madryt, a po ogłoszeniu odejścia Juergena Kloppa z Liverpoolu stał się głównym kandydatem do objęcia posady w angielskim klubie. To właśnie fakt dołączenia do Liverpoolu stał się przynętą dla oszustów.

"Marca", powołując się na tajlandzką policję, informuje, że w azjatyckim kraju popularne stało się "oszustwo na Xabiego Alonso", które ma miejsce w mediach społecznościowych. Rzekomy Alonso w języku tajskim pisze wiadomości tekstowe do wielu osób, a w treści prosi o pomoc finansową.

"Witam, jestem Xabi Alonso. W przyszłym sezonie będę trenował Liverpool, ale potrzebuje zebrać trochę pieniędzy na bilety lotnicze. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, to proszę, wyślij mi 300 batów" - piszą oszuści z fałszywego konta w serwisie Instagram. Co ciekawe, profil ma również weryfikację od serwisu, przez co może wydawać się bardziej wiarygodny.

Wydawać by się mogło, że tak proste oszustwo nie ma prawa zadziałać na potencjalne ofiary, ponieważ już w przeszłości takie wiadomości do ludzi wysyłały m.in. fałszywe konta Cristiano Ronaldo, czy gwiazd popkultury. Jednak policja z Tajlandii musiała zareagować i ostrzec mieszkańców przed wysyłaniem pieniędzy oraz klikania w linki, które wysyła rzekome konto hiszpańskiego trenera.

Trzeba przyznać, że 300 batów, czyli około 34 złote, to niezbyt wygórowana kwota oszustwa. Zwłaszcza że Xabi Alonso według niemieckich mediów zarabia około pięciu milionów euro za sezon, a ewentualna przeprowadzka do Liverpoolu mogłaby zapewnić mu dwa lub trzy razy tyle.