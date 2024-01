Gdy z Legią zdobywał mistrzostwo, startował do wielkiej kariery. Teraz utknął w II lidze

Wojciech Muzyk trafiał do Legii Warszawa latem 2019 roku w ramach transferu gotówkowego z Olimpii Grudziądz, a więc klubu, który wówczas grał w II lidze, ale wywalczył awans na zaplecze ekstraklasy. - Z tego, co usłyszałem, Legia obserwowała mnie w ponad 20 meczach. Same rozmowy trwały jednak tydzień, były bardzo konkretne. Takiemu klubowi jak Legia się po prostu nie odmawia - mówił Sport.pl Muzyk tuż po transferze do Legii. W stołecznym klubie bramkarz zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 19/20, w którym zagrał łącznie trzy mecze, w tym jeden w ekstraklasie przeciwko Lechowi Poznań (1:2).

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

W październiku 2022 r. Muzyk opuścił Legię na stałe, kiedy to trafił do Siarki Tarnobrzeg, wówczas grającej w II lidze. Wcześniej miał okazję trenować z Motorem Lublin. Ostatecznie zanotował w Siarce pięć czystych kont w 18 spotkaniach, natomiast to nie dało utrzymania na szczeblu centralnym. Po spadku do III ligi Siarka nie przedłużyła kontraktu z Muzykiem, a bramkarz pozostawał bez pracy do końcówki stycznia tego roku. Teraz okazuje się, że znów będzie występował w II lidze.

Od Legii Warszawa do II ligi. Bramkarz z kontrowersyjnym transferem

Były bramkarz Legii został ogłoszony już w nowym klubie. Muzyk związał się kontraktem ważnym do końca sezonu 23/24 ze Stalą Stalowa Wola, a więc jednym z beniaminków. Tym samym stał się bohaterem dosyć kontrowersyjnego transferu w niższych ligach, bo Siarka i Stal to derbowi rywale na Podkarpaciu od lat.

Muzyk będzie zatem trzecim bramkarzem w kadrze Stali na ten sezon II ligi. Obecnie numerem jeden jest Mikołaj Smyłek, natomiast jego zmiennikiem jest Tomasz Zieliński, mający za sobą epizod w drużynach młodzieżowych Legii. Stal, której trenerem jest Ireneusz Pietrzykowski, zajmuje dziesiąte miejsce z 27 punktami po 19 meczach. To daje klubowi ze Stalowej Woli sześć punktów przewagi nad strefą spadkową i trzy punkty straty do strefy barażowej o awans do I ligi.

Potencjalny debiut Muzyka w nowym klubie może nastąpić 23 lutego o godz. 17. Wtedy Stal zagra u siebie przeciwko rezerwom ŁKS-u Łódź.