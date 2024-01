Ostatnie miesiące były dla Szymona Marciniaka czasem wielkich wyróżnień. W grudniu 2022 r. Polak sędziował mecz Francja - Argentyna w finale mistrzostw świata, w maju 2023 r. prowadził finał Ligi Mistrzów Manchester City - Inter Mediolan, a siedem miesięcy później finał klubowych mistrzostw świata Manchester City - Fluminense.

Dziś Marciniak uważany jest za najlepszego sędziego na świecie. Ostatnie miesiące sprawiły jednak, że Polak najprawdopodobniej nie posędziuje już żadnego finału wielkiej imprezy. Chyba że FIFA i UEFA zrobią dla niego jakiś wyjątek.

Obie federacje nie zwykły dawać dwóch kolejnych finałów jednemu arbitrowi. I na razie wszystko wskazuje na to, że z Marciniakiem nie będzie inaczej. Według informacji Rafała Rostkowskiego, którymi podzielił się na portalu sport.tvp.pl, Polak nie ma wielkich szans na sędziowanie finału najbliższych mistrzostw Europy.

- Marciniak sędziował już trzy wielkie finały, teraz definitywnie pora docenić innych sędziów - powiedziała Rostkowskiemu osoba będąca blisko władz sędziowskich UEFA. Nie znaczy to jednak, że Polak nie otrzyma na turnieju prestiżowych spotkań.

Kolejne finały nie dla Marciniaka?

Marciniak miałby poprowadzić m.in. mecz otwarcia Euro 2024. - To wielki prestiż i wielka odpowiedzialność. Sędzia meczu otwarcia powinien dać przykład innym arbitrom, jak mają sędziować przez cały turniej, jak mają interpretować różne sytuacje. Taki mecz powinien prowadzić ktoś, kto gwarantuje najwyższy poziom. Trudno wskazać lepszego kandydata niż Polak - powiedziała cytowana wyżej osoba.

Zdaniem Rostkowskiego największe szanse na sędziowanie finału Euro 2024 ma Daniele Orsato. Włoch jest cenionym arbitrem, jednak nie miał szans na prowadzenie finału ostatnich mistrzostw Europy, bo jego rodacy grali w nim z Anglikami. Nie miał też szans na prowadzenie finału mistrzostw świata w Katarze, bo w XXI w. finały te prowadziło już dwóch Włochów.

Gdyby okazało się, że w finale Euro 2024 znów zagrają Włosi, finał mógłby poprowadzić Anglik - Anthony Taylor. Ten w tej chwili ma być głównym faworytem do prowadzenia finału Ligi Mistrzów, o ile nie zagra w nim żaden klub z Premier League.

Gdyby jednak okazało się, że np. w finale Euro będziemy mieli powtórkę sprzed czterech lat, to do gry może wrócić Marciniak. Podobnie byłoby z finałem Ligi Mistrzów, gdyby zagrały w nim drużyny z Włoch i Anglii. No, chyba że do tego czasu wybitną formą błyśnie inny arbiter.