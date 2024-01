W kolejne problemu dyscyplinarne wdał się Marcus Rashford. Reprezentant Anglii nie znalazł się w kadrze meczowej Manchesteru United na niedzielne spotkanie Pucharu Anglii z Newport County. Wszystko przez nieobecność na piątkowym treningu.

Oficjalnie Rasfhord zgłosił chorobę. Jej powody przedstawiły jednak angielskie media. Ostatni raz Rashford trenował w środę. Czwartek był dla drużyny dniem wolnym, więc Rashford zdecydował się polecieć do Belfastu, gdzie mieszka i gra Ro-Shaun Williams. To były zawodnik akademii Manchesteru United, gdzie poznał się i zaprzyjaźnił z Rashfordem.

W środę wieczorem Anglik widziany był w barze Lavery's w centrum Belfastu. Chociaż pierwotnie Rashford miał wrócić do Manchesteru w czwartek po południu, to jego pobyt u Williamsa się przedłużył. Jak poinformowały angielskie media, w czwartek wieczorem Rashford również widziany był w Lavery's.

Zawodnik wrócił do Manchesteru prywatnym samolotem w piątek nad ranem. I to właśnie dlatego nie stawił się na treningu, a nie jak przekazał Erikowi ten Hagowi "z powodu choroby". Holender nie wdawał się jednak w szczegóły i nie poinformował, czy zdecydował się ukarać piłkarza.

- Dlaczego nie ma go dzisiaj w kadrze? Zgłosił, że jest chory. Co mogę powiedzieć więcej? To wewnętrzne sprawy klubu, z którymi sobie radzę - powiedział ten Hag meczem z Newport County.

Manchester United ukarał Rashforda

Ten Hag nie chciał przekazać mediom, czy wyciągnął konsekwencje wobec Rashforda. W poniedziałek zrobił to za niego klub, który przygotował oficjalne oświadczenie. Przeczytaliśmy w nim, że była to "wewnętrzna sprawa klubu, która została już zamknięta", a piłkarz wrócił do treningów z całym zespołem.

Według nieoficjalnych informacji na zawodnika nałożona została grzywna w wysokości 750 tys. funtów, czyli równowartość dwóch jego tygodniowych pensji. Jak poinformował klub, "Rashford wziął odpowiedzialność za swoje zachowanie".

To kolejny taki wybryk Rasfhorda w tym sezonie. Anglik widziany był w barze pod koniec października, zaraz po przegranych derbach z Manchesterem City (0:3). Rashford rozegrał w tym sezonie 26 meczów, w których strzelił cztery gole i miał sześć asyst.

To kolejny w tym sezonie problem dyscyplinarny w Manchesterze United. We wrześniu z ten Hagiem pokłócił się Jadon Sancho, który najpierw został odsunięty od drużyny, a w styczniu wypożyczony do Borussii Dortmund. Przez kilka tygodni poza zespołem przebywał też Antony, który oskarżany był o znęcanie się nad byłą partnerką.