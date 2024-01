Przepaść. Tyle płaci Wieczysta Kraków w III lidze. Takiej kasy nie ma w ekstraklasie!

Wieczysta Kraków się nie zatrzymuje i chętnie sięga po piłkarzy z ekstraklasy. W ostatnich latach do klubu z małopolski trafili m.in. Jacek Góralski, Michał Mak, Michał Pazdan, Rałał Pietrzak czy Konrad Kasiolik. Do tego grona dołączy ostatnio Tomasz Swędrowski z Ruchu Chorzów, a w poniedziałkowe popołudnie krakowski zespół potwierdził transfer Michała Trąbki ze Stali Mielec. Koszt transferu to około 1,5 mln złotych.

Chociaż Tomasz Swędrowski był podstawowym zawodnikiem Ruchu Chorzów w rundzie jesiennej, to nie ukrywał, dlaczego zdecydował się odejść z klubu na rzecz trzecioligowca. - Można rzucać pięknymi hasłami, ale na koniec każdy z nas gra dla pieniędzy. To nasza praca. [...] Nie ukrywam też, że wcześniej nie miałem możliwości zarobienia takich pieniędzy, by zabezpieczyć rodzinę na przyszłość. Teraz taka okazja się pojawiła. Zrobiłem to już po spełnieniu marzenia, którym był występ w Ekstraklasie - powiedział wprost 30-letni pomocnik.

Wieczysta Kraków płaci trzy razy lepiej niż klub z ekstraklasy

A jak faktycznie płaci Wieczysta Kraków? To na przykładzie Michała Trąbki wyjawił dziennikarz Canal+Sport Adam Zakrzewski na kanale Meczyki.pl. Przebitka okazał się ponad trzykrotna. - Udało mi się dowiedzieć, że Michał Trąbka zarabiał w Stali Mielec ok. 40 tys. złotych miesięcznie, a w Wieczystej ma dostać 30 tys. euro, czyli ok. 130 tys. zł - powiedział. Skrytykował także działania krakowskiego klubu, bo samym zawodnikom nie ma nic do zarzucenia.

- To są prywatne pieniądze i każdy wydaje je tak, jak uważa, ale to jest psucie rynku i mieszanie w głowach piłkarzy. Za chwilę piłkarze będą mieli dylematy - czy grać w Ekstraklasie, czy zejść trzy ligi niżej, mieszkać w ładnym mieście, jakim jest Kraków i tam po prostu kopać na dużo niższym poziomie. Ale ja samego Trąbki w ogóle nie krytykuję - gdybym dostał propozycję z trzykrotną podwyżką, to bym się długo nie zastanawiał - podkreślił.

Aktualnie Wieczysta zajmuje pozycję lidera III ligi gr. IV z dorobkiem 41 punktów. Drugie miejsce okupuje Avia Świdnik (38 pkt), a trzecie Siarka Tarnobrzeg (32 pkt). Podopieczni Sławomira Peszki wrócili już do treningów i przygotowują się do rundy wiosennej. Ligowe rozgrywki wznowią 2 marca, kiedy zmierzą się z Wiślanie Jaśkowice.