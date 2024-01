"To nie potrwa długo" - szef UEFA brutalnie ocenił konkurencję spoza Europy

W ostatnich dniach Aleksander Ceferin jest bardzo aktywny w meidach i porusza wiele ciekawych tematów. Szef UEFA w rozmowie z "The Telegraph" stwierdził - na przykładzie Manchesteru City - że Finansowe Fair Play działa. W lutym 2020 roku UEFA poinformowała, że Manchester City został ukarany wykluczeniem z gry w Lidze Mistrzów w dwóch kolejnych sezonach (2020/2021 i 2021/2022) oraz grzywną w wysokości 30 milionów euro za złamanie FFP w latach 2012-2016. Manchester City złożył odwołanie od tej kary i ostatecznie musiał zapłacić tylko 10 milionów euro.

- Nie myliliśmy się wtedy. UEFA miała rację. Nie podjęlibyśmy decyzji, gdybyśmy nie uważali, że mamy rację. Jako prawnik procesowy od 25 lat wiem, że czasami wygrywasz sprawę, której jesteś pewien, że przegrasz. A czasami przegrywasz sprawę, której jesteś pewien, że... Trzeba po prostu szanować decyzję sądu. I tyle - ocenił Aleksander Ceferin.

Aleksander Ceferin nie obawia się saudyjskich pieniędzy. "To nie potrwa długo"

Za to w rozmowie z "The Guardian" Słoweniec został zapytany o wpływ saudyjskiego futbolu na europejską piłkę. Tylko w trakcie letniego i zimowego okienka transferowego tamtejsze kluby wydały w sumie 972 miliony euro na takich zawodników jak Riyad Mahrez, Fabinho, Otavio, Sadio Mane czy Neymar.

Zdaniem Ceferina nałożenie zbyt rygorystycznego limitu płacowego na kluby sprawi, że niektórzy zawodnicy będą woleli "uciekać" do klubów z Bliskiego Wschodu. - Po wydatkach ligi saudyjskiej coraz trudniej ograniczać pewnie kwestia, ponieważ niezależnie od tego, co mówią zawodnicy, to często wybierają lepsze oferty.

- Jednocześnie uważam, że liga saudyjska nie stanowi zagrożenia dla europejskiego futbolu. Nie uważam, żeby można było kupić piłkę nożną. Widziałem ankietę, która jasno ukazała, że kibice śledzą drużyny, a nie zawodników. W Hiszpanii 98 proc. ludzi nie wiedziało, do jakiej drużyny dołączył Karim Benzema, ale 100 proc. wiedziało, że grał w Realu Madryt. Widzimy zresztą, że niektórzy zawodnicy już stamtąd wracają - podkreślił Ceferin, nawiązując m.in. do Jordana Herdensona, który po pół roku wrócił z Arabii Saudyjskiej, żeby grać dla Ajaksu Amsterdam. - Nie chcę za bardzo krytykować, ale to nie potrwa długo. To strata pieniędzy - dodał.

"Superliga? To antyfutbol"

Ceferin zabrał także głos ws. Superligi, która ma być blisko porozumienia z 50 zespołami. - Nie mają nikogo. To są żarty, które nas nie interesują - ocenił krótko. Dalej ocenił, że w 2021 roku ważna była rola kibiców, którzy m.in. w Anglii wyszli na ulice protestować przeciwko Superlidze. - To po prostu antyfutbol. Kibice byli kluczowi, ale także ze względu na wsparcie polityczne. Politycy przejmują się tym, co mówią fani, ponieważ fani oddają głosy.