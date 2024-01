A jednak! Benzema zdementował, ale są nowe informacje o transferze

Karim Benzema nie tak wyobrażał sobie transfer do saudyjskiego Al-Ittihad. Francuz stał się jedną z największych gwiazd ligi, ale z upływem czasu było coraz gorzej. Benzema miał konflikt z trenerem Nuno Espirito Santo, słabo prezentował się na boisku, a kibice zaczęli nazywać go "Ben Hazima" - "Syn Porażki". Aż wreszcie Francuz uciekł na kilka dni z klubu. Coraz częściej zagraniczne media pisały o możliwym powrocie Benzemy do Europy.

A jednak! Karim Benzema dementował, ale są nowe informacje o transferze

Kilka dni temu Francuz sam zabrał głos w sprawie informacji o jego niechęci do klubu i odejściu. - To całkowita nieprawda! Media już nie wiedzą, co wymyślać. Im większe bzdury, tym lepiej - powiedział 36-letni piłkarz.

Tymczasem prestiżowy dziennik "L'Equipe" informuje, że transfer Benzemy jest jednak możliwy. Dziennikarze nie wymienili konkretnego klubu, ale zdradzili, że pochodzi ze stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadu. Mogą to zatem być cztery kluby: Al Riyadh (15. drużyna rozgrywek), Al Shabab (11. miejsce), Al Nassr (wicelider) i Al Hilal (lider).

Al-Ittihad, który oprócz Benzemyma w składzie takich piłkarzy jak: Jota, N'Golo Kante, Fabinho czy Luiz Felipe w tym sezonie spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Z 28. punktami zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli, tracąc aż 25 oczek do pierwszego Al-Hilal. Trzy ostatnie mecze ligowe Al-Ittihad przegrało. Benzema zagrał dla Al-Ittihad 20 spotkań, strzelił 12 bramek i miał pięć asyst.

