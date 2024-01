Skandal w Pucharze Azji. Tylko sędzia wie, czemu wyrzucił zawodnika z boiska [WIDEO]

Była 76. minuta mecz 1/8 finału Pucharu Azji: Irak - Jordania. Właśnie wtedy Aymen Hussein zdobył bramkę dla Iraku i jego zespół prowadził 2:1 i był bliżej awansu do ćwierćfinału rozgrywek. Chwilę później strzelec bramki otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Aymen Hussein z bardzo kontrowersyjną czerwoną kartką

Kontrowersję budzi fakt, dlaczego Aymen Hussein został ukarany przez sędziego. - Czysty dramat i podekscytowanie Jordanii, jakie nastąpiło, z pewnością zostaną przyćmione i nie będzie zaskoczeniem, jeśli w nadchodzących dniach i tygodniach Irak będzie głośno krzyczał - pisze amerykański serwis internetowy telewizji "ESPN".

By wyjaśnić kontrowersję, wróćmy do radości drużyny Jordanii po zdobyciu bramki na 1:0. Wtedy strzelec gola - Al-Naimat zbiegł z boiska, zebrał się z czterema innymi kolegami z drużyny i siedząc po turecku za ławkami rezerwowych, naśladował jedzenie rękami, co jest powszechną praktyką w wielu częściach Azji.

Aymen Hussein po zdobyciu gola na 2:1 zrobił to samo. Cieszył się w rogu boiska w identyczny sposób.

"Łatwo się domyślić, że zrobił to w ramach riposty wobec Jordanii, ale to zależy wyłącznie od interpretacji. Hussein nie zdjął koszulki, co jest najczęstszą przyczyną otrzymania żółtej kartki, ani nie opuścił pola gry, co zrobili piłkarze Jordanii. Stał też przodem do linii bocznej i znajdował się w takiej pozycji na boisku, z której w polu widzenia nie miałby żadnego przeciwnika, więc trudno też sobie wyobrazić, w jaki sposób mogło to zostać uznane za niesportowe zachowanie. Żaden z członków drużyny Jordanii nie poczuł się urażony powtórzeniem ich radości przez Husajna" - dodaje "ESPN".

Nie wiedzieć czemu jednak sędzia ukarał go drugą żółtą kartką. Grający w osłabieniu Irak stracił prowadzenie. W dodatku oba gole stracił w doliczonym czasie gry! Najpierw w 95. minucie wyrównał Yazan Abo Al Arab, a 120 sekund później zwycięskiego gola na 3:2 zdobył Nizar Al Rashdan.

Jordania w ćwierćfinale Pucharu Azji zmierzy się z Tadżykistanem. W tej fazie jest też już Australia, która zagra z lepszym z pary Arabia Saudyjska - Korea Południowa. Pozostałe mecze 1/8 finału to: Iran - Syria, Japonia - Bahrajn, Katar - Palestyna i Uzbekistan - Tajlandia.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]