Polka posędziuje mecz w Arabii Saudyjskiej. I to jaki! Historyczny "Last dance"

Już za kilka dni w towarzyskim turnieju Riyadh Season Cup dojdzie do prawdziwego hitu. Al Nassr zmierzy się z Interem Miami, a spotkanie reklamowane jest jako "last dance Ronaldo i Messiego". Rzeczywiście niewykluczone, że będzie to ostatnie starcie tych dwóch graczy na placu gry. Polska też będzie miała swój udział w tym meczu. Polka została wybrana do trójki sędziowskiej!

