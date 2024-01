Kolejny polski wątek w Fenerbahce. Chodzi o transfer [WIDEO]

Leonardo Bonucci, Edin Dzeko, Fred, Cengiz Under, czy Dusan Tadić. Fenerbahce to klub, który warto śledzić nie tylko ze względu na Sebastiana Szymańskiego. Turecki gigant ma w swoich szeregach kilku piłkarzy, których nazwiska mogą budzić respekt. Do tego grona dołączył kolejny. Klub ze Stambułu postanowił ogłosić transfer w dość nietypowy sposób. Nawiązano do polskiego hitu.

3 fot. screenshot TikTok https://www.tiktok.com/@fenerbahce/video/7329493130489662726 Otwórz galerię Na Gazeta.pl