Media: Messi podjął decyzję ws. Lewandowskiego. Sensacyjne informacje

Robert Lewandowski w debiutanckim sezonie w La Lidze został królem strzelców i został mistrzem Hiszpanii, ale w tym sezonie nie przypomina tego samego gracza. Choć ma sporo okazji strzeleckich, to marnuje je na potęgę, co frustruje kibiców i media. W związku z tym Barcelona postanowiła przyspieszyć transfer Vitora Roque z Athletico Paranaense, który ma być remedium na problemy mistrza kraju.

Choć umowa Roberta Lewandowskiego obowiązuje do końca sezonu 2025/26, to w mediach coraz więcej mówi się o potencjalnym transferze Polaka. Lewandowski początkowo łączony był z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Zdaniem katalońskiego "Sportu" kapitan reprezentacji Polski zdecydował się odrzucić oferty z Półwyspu Arabskiego. W listopadzie dziennikarze donosili o zainteresowaniu ze strony klubów z MLS, a konkretnie do Los Angeles Galaxy, Interu Miami lub Chicago Fire.

Szkoleniowiec Chicago Fire Frank Koplas niedawno zdementował te doniesienia. - Nie jest to możliwe. Wszystkie drużyny w MLS chciałyby, żeby Lewandowski do nich przeszedł. Ale niestety pozostały mu dwa lata kontraktu. Barcelona zapłaciła za niego ponad 50 milionów euro, więc nie sądzę, że jest zawodnikiem, który może trafić do MLS. Zwłaszcza teraz - powiedział, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Messi stanął na drodze do zakontraktowania Lewandowskiego w Interze Miami?

Z kolei transfer do Interu Miami wydaje się również mało prawdopodobny ze względu na trudne relacje Lewandowskiego z Messim - tak twierdzą dziennikarze elfutbolero.es. "Messi go nie chce" - czytamy w tym serwisie. W tekście podkreślono, że drużyna z Florydy niedawno ściągnęła napastnika, podpisując umowę z Luisem Suarezem.

Lewandowski miał drobny konflikt z Messim na mundialu w Katarze. W ostatnim meczu fazy grupowej kibice mogli zwrócić uwagę na spięcie pomiędzy nimi. Kapitan polskiej kadry chciał przeprosić Messiego po jednym z fauli, ale ten go zignorował.

W tym sezonie Lewandowski łącznie wystąpił w 29 meczach, w których strzelił 13 goli i zanotował sześć asyst.