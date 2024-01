Koniec "polskiego klubu" w MLS. Będzie transfer. Trener się wygadał

Jan Sobociński został w lipcu 2021 roku wykupiony przez Charlotte FC z ŁKS-u Łódź za niespełna dwa miliony euro. I choć pierwsze pół sezonu spędził jeszcze w Łodzi, to już później władze klubu sprowadziły go do USA. Finalnie nie może być jednak zadowolony z pobytu w tym zespole, ponieważ przez dwa lata rozegrał dla niego tylko 28 spotkań. Pod koniec października klub poinformował, że nie przedłuży z nim wygasającego z końcem roku kontraktu i musi szukać sobie nowego pracodawcy. Jako że z Charlotte planują w najbliższym czasie rozstać się także Karol Świderski i Kamil Jóźwiak, można stwierdzić, że to koniec "polskiego klubu" w MLS.

Jan Sobociński nie wróci do Polski. Trener PAS Giannina potwierdził transfer Polaka

Bardzo szybko zaczęły pojawiać się głosy, że Sobociński wróci do Polski. Rzekomo zainteresowane nim miały być Śląsk Wrocław oraz ŁKS Łódź. Jego transfer rozważały również władze Lechii Gdańsk, które chcą błyskawicznie wrócić do ekstraklasy. Wygląda jednak na to, że piłkarz wybierze grę w innym kraju.

Nowe informacje przekazał w niedzielę grecki portal Super-FM. Wedle jego informacji Sobociński już niebawem zwiąże się umową z zespołem PAS Giannina. Potwierdził to trener Michalis Grigoriou, który podczas konferencji prasowej po meczu z Olympiakosem (1:3) powiedział, że Polaka czekają jeszcze w poniedziałek badania medyczne, po których podpisze kontrakt.

Porozumienie pomiędzy Sobocińskim a PAS Gianniną jest niezwykle korzystne dla obu stron. Nie dość, że 24-latek będzie miał okazję na regularne występy, to może uratować nową drużynę przed spadkiem, ponieważ po 20. kolejkach Super League zajmuje ona 13. lokatę w tabeli z dorobkiem 12 punktów i znajduje się w strefie spadkowej. Ponadto grecki klub nie jest zbyt bogaty, dlatego sprowadzenie piłkarza za darmo jest dla niego doskonałą opcją.

Jeśli nie stanie się zatem nic niespodziewanego, Sobociński zostanie piątym Polakiem, który będzie występował na greckich boiskach. Na ten moment możemy już oglądać tam: Tomasza Kędziorę (PAOK), Damiana Szymańskiego (AEK), Karola Angielskiego (Atromitos) oraz Bartłomieja Drągowskiego, który ostatnio przeniósł się ze Spezii do Panathinaikosu.

