Nawet nie zamierza ukrywać, czemu porzucił ekstraklasę dla Wieczystej

Transfery do trzecioligowej Wieczystej Kraków zawodników z ekstraklasy czy byłych reprezentantów Polski nie budzą już większych sensacji. W ostatnich latach do klubu z małopolski trafili m.in. Jacek Góralski, Michał Mak, Michał Pazdan, Rałał Pietrzak czy Konrad Kasiolik. Do tego grona dołączy ostatnio Tomasz Swędrowski.

Tomasz Swędrowski tłumaczy decyzję o dołączeniu do Wieczystej Kraków. Szczere wyznanie

30-latek w rundzie jesiennej był kluczowym graczem Ruchu Chorzów, w którym rozegrał 19 meczów w ekstraklasie. Zdobył w nich cztery gole i zanotował asystę. Mimo regularnej gry, Swędrowski zdecydował się na rozwiązanie kontraktu z przedstawicielem najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce i w zeszłym tygodniu trafił do Wieczystej. Z krakowskim klubem podpisał umowę ważną do 30 czerwca 2026 roku.

Doświadczony pomocnik udzielił wywiadu portalowi "TVP Sport". Tam wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na dołączenie do trzecioligowca. - Nie będę ukrywał, że oferta była również bardzo atrakcyjna pod względem finansowym. Można rzucać pięknymi hasłami, ale na koniec każdy z nas gra dla pieniędzy. To nasza praca. Moja przygoda z piłką nie była łatwa. Grałem na niższych szczeblach, zmagałem się z kontuzjami, był moment, w którym chciałem kończyć karierę. Muszę podziękować trenerowi Mirosławowi Hajdo, który wyciągnął wtedy do mnie pomocną dłoń i ściągnął mnie do Motoru. Dałem sobie wówczas ostatnią szansę na poważną piłkę i wszystko w kilka lat odmieniło się na moją korzyść. Zacząłem dbać o swoje ciało znacznie lepiej i teraz mam tego efekt, bo w wieku 30 lat czuję się lepiej fizycznie niż kiedykolwiek - powiedział.

- Nie ukrywam też, że wcześniej nie miałem możliwości zarobienia takich pieniędzy, by zabezpieczyć rodzinę na przyszłość. Teraz taka okazja się pojawiła. Zrobiłem to już po spełnieniu marzenia, którym był występ w Ekstraklasie - dodał.

Aktualnie Wieczysta zajmuje pozycję lidera III ligi gr. IV z dorobkiem 41 punktów. Drugie miejsce okupuje Avia Świdnik (38 pkt), a trzecie Siarka Tarnobrzeg (32 pkt). Podopieczni Sławomira Peszki wrócili już do treningów i przygotowują się do rundy wiosennej. Ligowe rozgrywki wznowią 2 marca, kiedy zmierzą się z Wiślanie Jaśkowice.