Co za klapa Santosa. Nie tylko w Polsce sobie nie radził

Fernando Santos z pewnością nie będzie miło wspominany przez polskich kibiców. Jako selekcjoner reprezentacji Polski przyczynił się do spektakularnej klęski w eliminacjach do Euro 2024, w których nie zapewniliśmy sobie bezpośredniego awansu. To za jego kadencji doszło do pamiętnej kompromitacji w Kiszyniowie, gdzie Polska przegrała z Mołdawią 2:3. W sumie jego bilans w sześciu meczach to trzy zwycięstwa i trzy porażki. W nowej pracy wcale nie radzi sobie lepiej.

Na początku stycznia 69-letni Portugalczyk przeniósł się do tureckiego Besiktasu, a więc jednego z czołowych klubów tamtejszej ligi (aktualnie na czwartym miejscu w tabeli). Wejście do nowej drużyny miał całkiem obiecujące. Już w jego debiucie Besiktas wysoko pokonał Karagumruk 3:0. Niedługo później przyszło zwycięstwo 4:0 z Eyupsporem w Pucharze Turcji. I na tym dobra passa się skończyła.

Sygnałem ostrzegawczym dla Santosa była niespodziewana porażka z dopiero 18. w tabeli Pendiksporem aż 0:4. Ostatnie dwie kolejki potwierdziły jednak, że dobrze nie jest. Przed tygodniem Besiktas zaledwie zremisował 0:0 z Adana Demirsoporem, a w minioną niedzielę przegrał 0:1 z Sivassporem. Jedynego gola już w szóstej minucie strzelił Albańczyk Rey Manaj.

Jak zauważył na platformie X Michał Mączka, biorąc pod uwagę tylko mecze ligowe, Santos uzbierał raptem cztery punkty w czterech meczach, czyli średnio jeden na mecz. "Widywałem lepsze starty" - krótko podsumował.

Jeżeli zaś ekipa Santosa przegra w kolejnym spotkaniu, to Portugalczyk w Besiktasie będzie miał nawet gorszy bilans niż podczas całej kadencji w reprezentacji Polski (trzy porażki, remis i dwa zwycięstwa). A to wydaje się całkiem prawdopodobne, bo drużyna ze Stambułu w następnej kolejce podejmie trzeci w tabeli Trabzonspor (4 lutego, godz. 17:00).

