Turcy oszaleli na punkcie Krzysztofa Piątka. Tylko zobaczcie, co zrobili

Krzysztof Piątek przeniósł się do Basaksehiru w lipcu, kiedy zakończył kompletnie nieudaną przygodę w Hercie Berlin. Mimo bardzo ambitnych zapowiedzi od początku jednak zawodził, przez co zaczął tracić zaufanie trenera, a tym samym miejsce w podstawowym składzie. 5 listopada w ligowym starciu z Ankaragucu wszystko się zmieniło. Polak dwukrotnie trafił do bramki rywala. Jak się później okazało, był to tylko początek kapitalnej serii, gdyż w kolejnych meczach strzelił w sumie pięć goli. Wydaje się, że wreszcie wrócił do dobrej formy.

Krzysztof Piątek na ustach całej Turcji. "Otworzył nowe możliwości"

Reprezentant Polski udowodnił to w niedzielnym starciu z Konyasporem. Jego zespół przegrywał do 65 minuty 0:2, ale wtedy rozpoczął się prawdziwy koncert naszego piłkarza. Najpierw wykorzystał rzut karny, a następnie dołożył jeszcze dwie bramki i zaliczył klasycznego hat-tricka. Poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w kapitalnym stylu.

Błyskawicznie oszaleli nie tylko kibice, ale również wszyscy pracownicy Basaksehiru, co można wywnioskować po przerobionym zdjęciu Piątka na Twitterze, na którym widać, że siedzi na fotelu w garniturze i okularach, a jego ręce tworzą charakterystyczne pistolety. "Pa, Pa, Pa" - napisano. To oczywiście nawiązanie do słynnej cieszynki reprezentanta Polski.

O jego genialnym występie szybko rozpisały się również tureckie media. "Świetny powrót Basaksehiru. Hat-trick Krzysztofa Piątka zapewnił trzy punkty" - przekazał dziennik "Cumhuriyet". Dokładnie tak samo napisał kanał TRT 3. Nieco obszerniejsze podsumowanie przedstawili dziennikarze "Milliyet". "Piątek się zapalił, pierwszy hat-trick dla Basaksehiru. Otworzył nowe możliwości, strzelając trzy gole z Konyasporem. Po raz kolejny wszedł na scenę i został bohaterem" - czytamy. Zaznaczyli też, że napastnik miał udział przy 11 golach drużyny w tym sezonie.

Kolejny mecz Basaksehir rozegra na własnym boisku w sobotę 3 lutego przeciwko Istanbulsporowi. Po 23. kolejkach klub Piątka zajmuje ósme miejsce w tabeli Super Lig z dorobkiem 30 punktów. Polak z dorobkiem 10 bramek jest piąty w ligowej klasyfikacji strzelców, ex aequo z Adamem Buksą.

