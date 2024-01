Tragiczna śmierć na boisku. Nie żyje uczestnik mundialu w Rosji

W niedzielę 28 stycznia zmarł Luis Tejada - poinformowała Telewizja Narodowa. "Legenda drużyny narodowej Luis "Matador" Tejada zmarł w tę niedzielę, po tym jak źle poczuł się podczas meczu oldbojów" - czytamy w komunikacie. W pewnym momencie spotkania zasłabł i upadł na murawę. Na miejsce wezwana została karetka. Niestety, nie przyniosło to pomocy. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Panamy został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Tejada zmarł w wieku 41 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Nie żyje Luis Tejada

Luis Tejada przez wielu uważany jest za najlepszego piłkarza w historii panamskiej piłki nożnej. 41-latek może poszczycić się bardzo bogatym CV. Panamczyk nie potrafił zbyt długo wytrzymać w jednym miejscu, dlatego w swojej profesjonalnej karierze reprezentował barwy ponad 20 klubów.

Zaczynał karierę w ojczyźnie, gdzie grał w Auro FC i Plaza Amador. Dobre występy w ostatnim z wymienionych zespołów sprawiły, że Tejda szybko zapracował na zagraniczny transfer, podpisując umowę z kolumbijskim Deportes Tolima. Tam spędził rok. Później trafił do Envigado, które otworzyło mu furtkę do gry w Arabii Saudyjskiej. W tamtejszym Al-Ain FC jednak nie zagrzał na długo miejsca i ponowie po roku zmienił barwy klubowe, wracając do Plaza Amador. W późniejszych latach grał jeszcze m.in. w Salt Lake (Stany Zjednoczone), Juan Aurich (Peru) czy San Francisco (Meksyk).

Tejada zyskał szeroką popularność dzięki grze w reprezentacji swojego kraju. I choć z kadrą Panamy nic wielkiego nie osiągnął, to został najlepszym strzelcem w jej historii. W jej barwach rozegrał łącznie 108 meczów, w których strzelił 43 gole. Był uczestnikiem mistrzostw świata 2018 w Rosji, na których zanotował dwa występy.

Na początku stycznia 2023 roku ogłosił zakończenie swojej profesjonalnej kariery z efektem natychmiastowym. Jego ostatnim klubem był rodzimy Potros del Este. "Tejada zawsze będzie pamiętamy jako piłkarz, który dał reprezentacji Panamy wiele radości" - takimi słowami pożegnali go hiszpańscy dziennikarze portalu as.com.