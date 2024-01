Wstrząsające sceny w Pucharze Anglii. Piłkarz ruszył ratować swoją rodzinę [WIDEO]

Do wstrząsających scen doszło podczas derbowego spotkania IV rundy Pucharu Anglii pomiędzy West Bromwich Albion a Wolverhampton. Na trybunach stadionu The Hawthorns kibice obu drużyn zaczęli się bić, przez co starcie zostało przerwane. Obrońca gospodarzy Kyle Bartley błyskawicznie ruszył wówczas w kierunku fanatyków, aby ratować swoje dzieci, które znajdowały się na trybunach. Szokujące.

3 https://twitter.com/itvfootball/status/1751601747372470456 Otwórz galerię Na Gazeta.pl