Gwiazdor Manchesteru City przerywa milczenie. Ale jest już za późno

Kilka tygodni temu jak grom z nieba spadła informacja, że Annie Kilner, żona angielskiego obrońcy Manchesteru City Kyle’a Walkera, wyrzuciła go z domu. Powodem była niewierność Anglika. 30-letnia Annie pod koniec zeszłego roku otrzymała wiadomość od Lauryn Goodman potwierdzającą, że piłkarz jest ojcem jej dziecka, które urodziła latem 2023 roku. Te wieści przelały czarę goryczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Niedługo potem, sama zainteresowana odniosła się do całej sprawy w sieci, potwierdzając rozstanie. "Niestety, po wielu latach małżeństwa i trójce wspaniałych dzieci zdecydowałam się odejść od Kyle’a. Nie chcę więcej komentować tej sprawy i proszę o uszanowanie mojej prywatności" - napisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych żona Kyle'a Walkera - Anni Kilner.

Gdyby było tego mało, z ustaleń "The Sun" wynika, że 33-latek od stycznia 2019 roku do września 2021 roku prowadził potrójne życie. - Kyle spotykał się również z tajemniczą modelką. Poznał ją w klubie nocnym w styczniu 2019 roku, czyli cztery miesiące przed tym, jak na krótko rozstał się z żoną, Annie Kilner. Ich związek trwał do września 2021 roku - ujawnił dziennikarz Stephen Moyer.

Kyle Walker przerywa milczenie ws. rozstania z Annie Kilner. "Wiem, że popełniłem głupotę"

Walker zdecydował się na milczenie w kwestii rozstania z Kilner. Aż do tej pory. Reprezentant Anglii za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał głos w tej sprawie i przeprosił za swoje zachowanie. "Dokonywałem idiotycznych wyborów i podejmowałem idiotyczne decyzje. Nawet nie jestem sobie w stanie teraz wyobrazić, przez co przechodzi Annie. Próbowałem ją o to zapytać, ale poczuła się zraniona i urażona. Bywają takie dni, kiedy chcę schować się pod kołdrą i iść spać: - napisał, cytowany przez "The Sun".

- Jedyną osobą, którą można winić za to co się stało, jestem ja sam. Wiem, że popełniłem głupotę. Ale muszę przyznać się do swoich błędów. Jestem wszystkim winien przeprosiny. Moje działania sprawiły ból wielu osobom. Bardzo mi przykro, bo dla dobra całej rodziny coś takiego nie powinno się wydarzyć - przyznał.

- Jak mogłem skrzywdzić osobę, którą tak bardzo kocham? Muszę dowiedzieć się, dlaczego to zrobiłem i dlaczego tak się zachowałem. Jestem człowiekiem i popełniałem błędy zarówno na boisku, jak i poza nim. Odkąd skończyłem sześć lat piłka nożna stała się dla mnie całym życiem, ale to rodzinę zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Mój synek chodził ze mną do łóżka każdej nocy, a teraz go nie ma - zakończył.

Cała sytuacja jest na tyle skomplikowana, że zdaniem "The Sun" Kilner jest obecnie w szóstym miesiącu ciąży i spodziewa się z czwartego dziecka z Walkerem.