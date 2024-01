W Barcelonie burza po wyskoku trenera. "Posunął się za daleko"

"Od 0:2 do 3:2 i ponownie do 3:5! Taki przebieg miał nieprawdopodobny mecz FC Barcelony z Villarrealem, zakończony sensacyjnym zwycięstwem gości! To jest niemożliwe! Błazenada, parodia, klęska!" - tak opisał sobotnie starcie Jakub Seweryn ze Sport.pl. Tuż po zakończeniu spotkania trener Xavi publicznie ogłosił, że z końcem sezonu po blisko trzech latach odejdzie z klubu. - Bycie trenerem Barcelony jest takie trudne. Widzisz, jak wszyscy cię krytykują i linczują. To mocno na ciebie wpływa - powiedział na konferencji prasowej.

Władze FC Barcelony rozsierdzone zachowaniem Marqueza. "Niestosowny i niezdarny"

Błyskawicznie media przestawiły listę kandydatów, którzy będą w stanie zastąpić 44-latka. Dziennikarze wymienili choćby Juergena Kloppa, Hansiego Flicka, Sergio Conceicao z FC Porto, Thiago Mottę z Bolonii czy trenera rezerw Rafaela Marqueza. - To jest część procesu i to przyjdzie do mnie, jeśli będzie moja kolej. Kto by nie chciał być trenerem Barcelony? Nie można odmówić takiej okazji, a jeśli się pojawi, to zrobię wszystko, co w mojej mocy - stwierdził Meksykanin.

Jego słowa wyraźnie nie spodobały się władzom FC Barcelony. "Kiedy zwłoki Xaviego były jeszcze gorące, Marquez nie wahał się i zgłosił się na jego następcę. Gniew niektórych osób był ogromny. Nie rozumieją jego zachowania. Postrzegają to jako niestosowny i niezdarny gest, który nie poprawi atmosfery w klubie" - napisał "Sport".

Dziennik "Mundo Deportivo" poinformował za to, że Marquez niejako wykreślił się z listy kandydatów na następcę Xaviego. "Prowadzi grę polityczną dla własnej korzyści. Jego wypowiedzi postawiły go w 'oku cyklonu' klubowych władz. Uważają one, że posunął się za daleko" - podsumowała "Marca".

Jak zapatruje się zatem na perspektywę zastąpienia Xaviego szkoleniowiec sensacji LaLiga Girony, Michel? - Xavi to Barca. On jako jedyny najlepiej zna ten klub - przekazał na konferencji prasowej. Zdradził też, że obecnie jego jedynym celem jest mistrzostwo kraju

Po 21 meczach FC Barcelona ma na koncie 44 punkty w tabeli LaLiga i zajmuje czwarte miejsce. Liderem jest Girona (55 pkt), która ma jednak jedno spotkanie rozegrane więcej.